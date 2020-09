Vuković: Opravdat ću povjerenje trenera Bjelice i neću ukaljati ime kluba

Josip Vuković novo je pojačanje Osijeka. Nekadašnji nogometaš Hajduka, Istre i Splita koji je posljednje dvije godine igrao za portugalski Maritimo potpisao je dvogodišnji ugovor, uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu, a trener Osijeka Nenad Bjelica hvalio ga je na promociji.

– Dobili smo iskusnog igrača kakav nam je nedostajao, stabilnu “šesticu” – kazao je Bjelica.

Prema nastupnim riječima, Vuković ima karakter kakav Bjelica traži od igrača.

– Opravdat ću povjerenje trenera Bjelice i neću ukaljati ime kluba. Osijek je ponos Slavonije. Moj nogometni put bio je težak, presijecan ozljedama na početku karijere što me usporilo. Ako išta mogu reći sam o sebi a da se ne hvalim, onda je to da me odlikuje karakter i da ne znam za riječ odustati. Dok god imam noge, pokušavat ću nešto napraviti.

Prijelazni rok u Gradskom vrtu vjerojatno još nije zaključen.

– Ne isključujem mogućnost da dovedemo još jednog ofenzivnog igrača. Imamo problema s ozljedom Erosa Grezde za kojeg je vjerojatno polusezona završena. U utorak ide na operaciju zgloba. S proračunom smo na granici i uspijemo li dovesti igrača koji kvalitetom zadovoljava potrebe Osijeka, a nije veliki izdatak, možda bih se odlučio za još jednog krilnog igrača.

U obrani i sredini te na bekovskim i vratarskim pozicijama nemamo potreba za pojačanjima – kazao je Nenad Bjelica.