Vlada osigurala novac za stadione, prvi objavljujemo detalje povijesnog projekta! Boban: Hrvatski nogomet ovo zaslužuje

Do sada su se nekima možda činila kao prazna obećanja, ali najnoviji državni proračun pokazao je da projekt obnove stadiona

počinje, i to vrlo skoro! U 2023. godini krenut će projekti gradova za obnovu i gradnju stadiona, a doznajemo i da je već u smjernicama proračuna za 2024. i 2025. osigurano po sto milijuna kuna za svaku godinu. Naravno, taj će se iznos rebalansom i novim planiranjima moći i povećavati, uz pripremljene projekte. Hrvatski nogomet dobit će konačno ono što je zaslužio, i to zahvaljujući ujedinjenoj akciji Vlade RH, Uefe, saveza, jedinica lokalne samouprave, ali i privatnih investitora koji će biti uključeni u neke projekte.