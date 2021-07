VIDEO Zlatnu Kninjanku su 2014. pitali što joj je san, odgovorila je "kao iz topa"

Matea Jelić osvojila je zlatnu medalju u te-kvon-dou u kategoriji do 67 kilograma nakon dramatičnog finala protiv Britanke Lauren Williams, koja je 15 sekundi do kraja vodila 21:15 pa pokleknula pred Kninjankom i izgubila 22:25. No ništa nije slučajno, iako se možda tako čini.

Hrvatska predstavnica nakon maestralnog uspjeha izjavila je da su njihovi mečevi uvijek takvi pa da ništa od tog nije slučajno. Uz to, Jelić je imala jasno zacrtan cilj i nije se dala omesti, neovisno o rezultatu 15 sekundi do kraja. Iako ima samo 23 godine, dovoljno je iskusna da zna kako ništa nije gotovo dok ne otkuca i posljednja sekunda.

- Naučila sam da trebam vjerovati u sebe do kraja. Sve ispadne tako kako je Bog zamislio i to je to. Ja se skroz isključim i budem u trenutku. Nadam se da sam pokazala ljudima da ne stanu do zadnje sekunde, ne isplati se odustati. To je lekcija i meni. Za cijeli život - kazala je nakon borbe i nastavila:

- Moj cilj je bio osvojiti zlato. Rekla sam mu da ću osvojiti europsko i olimpijsko zlato. Nije ništa nezahvalno. Moj trener i ja smo isti, našli smo se, znamo koliko radimo, koliko se borimo za svoju domovinu.

Ovakav mentalni sklop nije "od jučer", pobjednički razmišlja od najranijih dana karijere, što potvruje snimka iz 2014., na kojoj tijekom intervjua kaže da joj je san otići na olimpijske igre. Ne samo da je ispunila taj san nego ga i nadmašila!