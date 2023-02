VIDEO Zlatan Ibrahimović se u suzama oprostio od prijatelja koji umire od raka

Zlatan Ibrahimović poznat je kao neustrašiv nogometaš, no sada je pokazao svoje drugo lice. Šveđanin se rasplakao tijekom javljanja u emisiju podrške svom prijatelju Thijsu Slegersu.

Radi se o nizozemskom novinaru i glasnogovorniku PSV-a koji se duže vremena bori s leukemijom. Nažalost, nedavno je objavio da je njegova bolest neizlječiva. Voditeljica emisije je upoznala Zlatana sjeća li se trenutka kada je upoznao Thijsa nakon čega je uslijedila emotivna ispovijest.

- On mi je bio jedini prijatelj kad sam bio mlad i izgubljen. Nisam imao nikoga u Nizozemskoj, a onda me nazvao. Uglavnom su mi novinari bili neprijatelji, ali sam s njim postao dobar prijatelj. Pomogao mi je i dao mi potrebnu podršku. Pisao sam o njemu i u svojoj knjizi. Još uvijek smo bili u kontaktu i on će uvijek biti u mom srcu - rekao je Ibrahimović.

Zlatan se u tim trenucima potpuno slomio, nije mogao zaustaviti suze.

- Thijs, samo ti želim reći da te volim, prijatelju - rekao je Ibrahimović.