VIDEO Suze Hrvata rastopile Kineze. Uzeo je mikrofon u ruke i održao oproštajni govor

Dugogodišnja kineska avantura bivšeg hrvatskog reprezentativca došla je svome kraju ove subote kada je u sklopu posljednjeg, 30. kola kineske Superlige njegov klub na domaćem terenu dočekao momčad QD Hainiua. Iako je susret završio podjelom bodova rezultatom 2:2, rezultat je ostao u drugom planu jer je večer bila posvećena kapetanu koji je ostavio neizbrisiv trag u klubu. Franko Andrijašević se od publike oprostio u velikom stilu, postigavši vodeći pogodak za svoju momčad u 32. minuti susreta, čime je još jednom demonstrirao golgeterski instinkt koji ga je krasio tijekom cijele karijere. Bio je to njegov deveti prvenstveni pogodak u 2025. godini, čime je na najbolji način zaključio sezonu u kojoj je upisao 23 nastupa, potvrdivši status jednog od ključnih igrača momčadi čak i u svojoj 34. godini života.

Nakon završetka utakmice uslijedile su scene koje su brzo obišle društvene mreže i sportske portale, a koje svjedoče o dubokoj povezanosti hrvatskog nogometaša i kineskih navijača. Klub je organizirao posebnu oproštajnu ceremoniju tijekom koje je Andrijašević uzeo mikrofon kako bi se obratio prisutnima na stadionu, no emocije su bile previše snažne. Hrvatski veznjak se rasplakao usred govora, a suze nisu mogli suspregnuti ni njegovi suigrači, kao ni brojni navijači na tribinama koji su ga ispratili ovacijama. Koliko je Franko bio cijenjen, ne samo kao igrač već i kao osoba, vidjelo se i po transparentima na tribinama, gdje su uz njegove dresove bile istaknute hrvatska zastava te dres Hajduka, kluba u kojem je započeo svoj nogometni put. Ovaj dirljivi rastanak označio je kraj jedne ere za klub iz Hangzhoua, kojeg je Andrijašević kao kapetan predvodio kroz povijesni povratak u elitni rang kineskog nogometa.

Andrijaševićev boravak u Kini bio je statistički iznimno uspješan, a brojke koje ostavlja iza sebe svrstavaju ga među najučinkovitije strance u povijesti kluba. Otkako je stigao u ljeto 2021. godine, Franko je za Zhejiang upisao rekordnih 140 nastupa, pri čemu je protivničke mreže tresao čak 50 puta te dodao 26 asistencija. Njegov doprinos bio je ključan 2021. godine kada je klub izborio promociju u Superligu, a stabilnost i liderske osobine koje je donio na teren osigurale su mu kapetansku traku i status miljenika publike. Odluka o odlasku nije bila iznenadna jer je Andrijašević još 7. studenog najavio da neće produžiti ugovor koji mu službeno istječe 31. prosinca 2025. godine, čime je klubu dao vremena da se pripremi za život nakon svog najvažnijeg igrača.

Prije odlaska na Daleki istok, Andrijašević je izgradio impresivnu karijeru u hrvatskom nogometu, nastupajući za najveće rivale i osvajajući trofeje s različitim klubovima. Ponikao je u splitskom Hajduku s kojim je osvojio Hrvatski kup, da bi potom prešao u Dinamo, s kojim je stigao do naslova prvaka. Ipak, možda najupečatljiviji trag ostavio je u dresu Rijeke, gdje je u sezoni 2016./17. bio ključna figura u osvajanju povijesne dvostruke krune. Njegov nogometni put vodio ga je i kroz belgijske klubove Gent i Waasland-Beveren, no kontinuitet i status apsolutne zvijezde u potpunosti je pronašao tek u Kini.

Since joining Zhejiang in July 2021, Franko Andrijašević has made 139 appearances for the club over four and a half seasons, scoring 49 goals and providing 26 assists. The Croatian midfielder, who has become the team captain, has made the most appearances amid foreign players in… pic.twitter.com/XmtVQOn1Lc — Titan Sports (@titan_plus) November 7, 2025

Iako se oprostio od Zhejianga, još uvijek nije poznato gdje će 34-godišnji ofenzivac nastaviti svoju karijeru ili je li ovo možda kraj njegova profesionalnog puta, iako forma koju je prikazivao sugerira da još uvijek može igrati na visokoj razini. Transfermarkt njegovu trenutnu tržišnu vrijednost procjenjuje na 400 tisuća eura, a s obzirom na bogato iskustvo i liderske karakteristike, interesanata vjerojatno neće nedostajati ako odluči nastaviti s igranjem. Povratak u HNL uvijek ostaje kao romantična opcija o kojoj navijači njegovih bivših klubova često spekuliraju, no za sada Franko Andrijašević zasluženo uživa u statusu legende koja je svojim igrama i ponašanjem spojila dvije različite kulture i zaslužila ovacije na drugom kraju svijeta.