VIDEO Štimac zbog bizarnog poteza na utakmici Indije zaradio crveni karton

Hrvatski trener Igor Štimac napravio je bizaran potez na utakmici otvorenja Južnoazijskog prvenstva. Njegova Indija koja na ovogodišnjem natjecanju brani titulu osvojenu 2021. godine, igrala je protiv Pakistana i pobijedila 4:0. No, igra la je bez izbornika od 45. minute.

Reprezentacije su igrale po jakom pljusku, a u trenutku kada su Pakistanci trebali izvesti aut, bivši hrvatski izbornik izbio je loptu iz ruku pakistanskom reprezentativcu.

Sudac je to odmah kaznio izravnim crvenim kartonom. Štimac je očito smatrao da je lopta trebala biti za njegovu momčad, a na kraju je bio udaljen s klupe.

Some heated 🔥 moments after head coach Igor Stimac interfered & stopped a Abdullah's throw in.

🇮🇳⚔️🇵🇰#INDvsPAK #PakistanFootball #IndiaFootball pic.twitter.com/rjSvjPSCXH