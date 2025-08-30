VIDEO Show vatrenog protiv Bayerna, zabio je i asistirao, pogledajte njegove poteze

Iako je Bayern u susret 2. kola Bundeslige ušao kao apsolutni favorit, Augsburg je imao razloge za optimizam nakon pobjeda u kupu i na otvaranju prvenstva. Ipak, momčad Vincenta Kompanyja, osokoljena deklasiranjem Leipziga (6:0), od prve je minute nametnula svoj ritam. Bavarci su dominirali posjedom, a već u drugoj minuti Luis Díaz promašio je nevjerojatnu priliku s nekoliko metara, nagovijestivši ofenzivne namjere gostiju. Domaćin je bio prisiljen na obranu, jedva dolazeći do daha pod stalnim pritiskom.

Otpor Augsburga slomljen je u 28. minuti. Harry Kane je uputio sjajan centaršut, a Serge Gnabry je preciznim udarcem glavom matirao vratara Finna Dahmena za 1:0. Kada se činilo da će se na odmor s minimalnim zaostatkom, uslijedio je novi šok. U četvrtoj minuti sudačke nadoknade, Luis Díaz se iskupio za rani promašaj i pogodio za 2:0. Priča je izgledala zaključeno već u 48. minuti, kada je Michael Olise, nakon druge asistencije Kanea, povisio na nedostižnih 3:0. Činilo se da Augsburgu prijeti prava katastrofa.

No, tada na scenu stupa Kristijan Jakić. Hrvatski veznjak, poznat po svojoj beskompromisnoj borbenosti, odbio se predati. U 53. minuti, nakon preciznog ubačaja Robina Fellhauera, Jakić je sjajnim volejem poslao loptu u mrežu i smanjio na 3:1, vrativši tračak nade domaćim navijačima. Njegov pogodak bio je nagrada za upornost i jasan signal da se Augsburg ne namjerava predati. Taj je gol unio veliku nervozu u obranu Bayerna, koja je, predvođena Dayotom Upamecanom, počela pokazivati ozbiljne znakove nesigurnosti.

Jakić je nastavio biti pokretačka snaga svoje momčadi. U 76. minuti ponovno je bio u središtu pozornosti, ovoga puta u ulozi asistenta. Sjajno je proigrao mladog Merta Kömüra, koji je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 3:2 i potpuno "zapalio" stadion. Završnica susreta pretvorila se u pravu dramu. Augsburg je jurnuo po izjednačenje, a Bavarci su se grčevito branili, prisiljeni "znojiti se" za pobjedu za koju su mislili da je odavno osigurana. Unatoč pritisku, rezultat se do kraja nije mijenjao. Bayern je upisao pobjedu, ali Kristijan Jakić bio je apsolutni heroj dana.

