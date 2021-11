VIDEO Seks, droga i Maradona: Prljavi dijelovi života legende sad su svima dostupni

Život Diega Armanda Maradone, jednog od najvećih nogometaša u povijesti, ako ne i najvećeg... bio je prepun "materijala" za filmove, serije, knjige i nakon nekoliko takvih uradaka, stiže novi na Amazon Prime platformi - "Maradona: Blessed Dream" ili na hrvatskom "Maradona: Blagoslovljeni san".

- Njegov raskošni život razotkriva se u novoj seriji prepunoj seksa, droge i raznih kontroverzi. Već je veliki hit - navodi britanski The Sun.

Diego Maradona’s raunchy off-field life revealed in new TV series packed with sex, drugs & controversy – and is huge hit https://t.co/n42krqTN29