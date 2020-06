VIDEO Procurila snimka! Pogledajte kako je Grezda šakom udario Čolaka

Rijeka će u finalu hrvatskog kupa igrati protiv Lokomotive. Rožmanova momčad je do pobjede protiv Osijeka (3:2) stigla nakon rezultatskog preokreta.

Sudac Igor Pajač nekim je svojim odlukama izazvao ljutnju u taboru momčadi iz Gradskog vrta. Trener gostiju Ivica Kulešević bio je jako ljutit na suca Igora Pajača koji je Kleinheisleru dao dva žuta kartona, a kasnije svirao jedanaesterac za Rijeku. - Ovo je sramota da se gleda 2020. Razumio bih da se ovo događa u bivšoj Jugoslaviji kada nije bilo VAR-a, ali ovo je sramota. Suci znaju da sam korektan, ali ovo nije imalo smisla. Nismo mogli protiv ove pošasti - rekao je Ivica Kulešević.

Nakon utakmice Pajač je teren napustio u pratnji zaštitara, a sve je završilo incidentom u kojem je igrač Osijeka Eros Grezda šakom udario napadača Rijeke Antonija Marka Čolaka. Policija ih je razdvojila i napisala izvještaj. Grezdi prijeti kazna, a vjerojatno će protiv njega biti podnesena i kaznena prijava, kao i Čolaku. Napadač Osijeka objavio je priopćenje u kojem ističe kako ga je Čolak vrijeđao na osobnoj i nacionalnoj osnovi.

Sve je snimila i nadzorna kamera.

>>> Pogledajte video incidenta u kojem je Čolak napadnut od strane Grezde

'Jako mi je žao što sam se našao u središtu medijske pozornosti, a posebno u kontekstu svega onoga što se prethodno događalo na terenu, za vrijeme utakmice s Rijekom. Svi smo, pa tako i ja, bili jako frustrirani činjenicom da smo kao sportaši oštećeni u dvoboju i uskraćeni za veliku pobjedu kojoj smo bili nadomak. Nije lako nama na travnjaku istrpjeti nepravdu i ostati miran, a posebno kada te uz sve to netko vrijeđa i omalovažava. Kada je pritom još i riječ o grubom vrijeđanju na osobnoj i nacionalnoj osnovi, onda sam kao čovjek, prvenstveno, ali i kao sportaš posebno osjetljiv. Toga je bilo još tijekom same utakmice, a provokacije su uslijedile i po njezinu završetku, dok sam se sa svojim suigračima nalazio ispred klupskog autobusa, pored kojega je provocirajući prolazio protivnički igrač Čolak. Znači, cijelo vrijeme sam bio suočen s njegovim provokacijama. Živim u Hrvatskoj već jako puno godina, izvršavam sve svoje obveze i poreze plaćam ovdje te je zadnje što zaslužujem da me netko omalovažava i vrijeđa na nacionalnoj osnovi. Stoga ću u skladu s tim poduzeti sve odgovarajuće pravne korake da zaštitim svoju čast i ugled', piše u priopćenju Erosa Grezde.