VIDEO Pa što je ovo? Mladi vatreni izveo fintu za pamćenje, HNS objavio viralnu snimku

Uoči zadnjih utakmica protiv Farskih Otoka i Crne Gore, kojima Hrvatska treba potvrditi plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., atmosfera u taboru vatrenih je na visokoj razini. Reprezentativci su se okupili u Zagrebu pa pošli u Rijeku, a na treningu, tijekom popularne "ševe", dogodio se trenutak nogometne čarolije koji je ubrzo obišao svijet. U centru pažnje našao se jedan od najmlađih članova momčadi, stoper Luka Vušković, koji je pokazao da osim obrambene čvrstine posjeduje i zavidnu tehničku potkovanost koja je inače rezervirana za ofenzivne virtuoze. Njegov potez ne samo da je oduševio suigrače, već je i potvrdio zašto ga se smatra jednim od najvećih talenata svjetskog nogometa na svojoj poziciji.

Sve se odigralo u djeliću sekunde. Tijekom vježbe, napadač Franjo Ivanović krenuo je agresivno pritisnuti Vuškovića, pokušavajući mu oduzeti loptu. Umjesto da se riješi lopte jednostavnim dodavanjem, mladi branič odlučio se na potez za pamćenje. S nevjerojatnom mirnoćom, Vušković je prvo prebacio loptu iza svoje stajne noge, a zatim je petom elegantno gurnuo kroz noge iznenađenog Ivanovića. Trening je istog trenutka prekinut, a terenom se prolomio smijeh i pljesak. Prvi koji je skočio u zagrljaj mladom stoperu bio je Marco Pašalić, a ubrzo su uslijedile i čestitke ostalih suigrača, impresioniranih viđenom vještinom. HNS nije dugo čekao te je snimku objavio na svojim društvenim profilima, gdje je u rekordnom roku postala viralna.

Luka Vušković, rođen 24. veljače 2007. godine, stoper je koji trenutno igra na posudbi u njemačkom velikanu HSV-u kao igrač engleskog Tottenham Hotspura. Iako je po vokaciji branič, poznat po visini, sjajnom postavljanju i igri glavom, ovim je potezom dokazao da je kompletan igrač. Prošao je sve mlađe uzrasne kategorije hrvatske reprezentacije, od U15 do U21, a već je upisao i nastup za seniorsku momčad, potvrđujući svoj status dragulja hrvatskog nogometa. Njegova sposobnost da predvidi namjere protivnika i započne napad preciznom distribucijom lopte čini ga prototipom modernog stopera.

Njegov talent nije ostao nezamijećen ni u ozbiljnim nogometnim analizama. Prema istraživanju Međunarodnog centra za sportske studije (CIES), Vušković je rangiran kao uvjerljivo najbolji mladi stoper na svijetu u kategoriji zračnih duela, nadmašivši konkurenciju iz čak 66 različitih liga. Njegova statistika je zapanjujuća: po utakmici osvaja čak 6.5 zračnih duela s uspješnosti od nevjerojatnih 87 posto, što su brojke koje ga svrstavaju u sam svjetski vrh, ne samo među mladim igračima. Ovi podaci, koje su prenijeli i domaći mediji poput tportal.hr, samo potvrđuju da se radi o igraču pred kojim je blistava budućnost.

Povjerenje u Vuškovićeve sposobnosti iskazao je i izbornik Zlatko Dalić. Uoči nadolazećih utakmica, Dalić je najavio kako ozbiljno računa na mladog braniča te je otkrio planove da Vušković započne utakmicu protiv Farskih Otoka. "Naš je plan da Luka Vušković krene utakmicu protiv Farskih Otoka. Imamo veliki izbor vrhunskih igrača u zadnjoj liniji", izjavio je Dalić, dajući do znanja da Vuškovićeva kvaliteta nije samo za treninge, već i za najveću scenu.