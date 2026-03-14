BEZ GOLOVA NA OPUS ARENI

Osijek i Gorica remizirali u derbiju začelja, borba za ostanak i dalje traje

Osijek i Gorica sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
14.03.2026.
u 16:55

U prvom subotnjem susretu 26. kola HNL-a nije bilo pobjednika na Opus Areni, nogometaši Osijeka i Gorice su odigrali utakmicu bez pogodaka

U prvom subotnjem susretu 26. kola HNL-a nije bilo pobjednika na Opus Areni, nogometaši Osijeka i Gorice su odigrali utakmicu bez pogodaka. Time su Osječani osvojili sedmi bod u posljednja tri ligaška nastupa. Gorica je ostala osma na ljestvici i ima osam bodova više od posljednjeg Vukovara 1991, dok pretposljednji Osječani sada imaju četiri boda više od Vukovaraca.

Niti jedna momčad nije žestoko ušla u dvoboj, a u laganom ritmu prva šansa je stvorena u 10. minuti. Gostujući igrač Sule je bio u solidnoj situaciji, ali je njegov pokušaj blokiran. Puno bolja šansa bila je ona u 19. minuti kada su Osječani imali vodstvo na pladnju. Omerović je sve pripremio za Jakupovića koji nije uspio pogoditi iz odlične šanse.

Uzvratila je potom Gorica s dvije dobre prilike, ali je u oba slučaja odlično reagirao osječki vratar Malenica. Prvo je u 23. pucao Pavičić, dok je minutu kasnije u šansi bio Filipović.

Do kraja poluvremena aktivniji je bio Osijek, ali na odmor se ipak otišlo bez promjene rezultata i uz početnih 0-0.

Odmah na startu drugog poluvremena vratnica je spasila Velikogoričane. Teklić je potegnuo iz voleja, a lopta je odsjela na okviru gostujućih vrata. Nastavila je domaća momčad dominirati i tražiti put do pogotka i nova tri boda, ali su se prave šanse u tom razdoblju ogleda prorijedile.

U 80. minuti do šanse su stigli gosti. Epailly je ostavio loptu za Bakića, ali je na njegov udarac spreman bio domaći vratar Malenica. Bila je to ujedno posljednja ozbiljnija situacija na utakmici koja je završila bez da su se mreže zatresle.
