VIDEO Evo kako su u regiji dočekali prvi potez Zorana Mamića!

Mario Cvitanović danas je stigao u Sarajevo gdje će preuzeti momčad s Koševa. Bivši Dinamov trener na klupi Sarajeva zamijenit će Husrefa Musemića koji je početkom kolovoza preuzeo momčad nakon otkaza Zoranu Zekiću. Podsjetimo, Cvitanović je, osim u Dinamu, do sada radio u Lokomotivi, Šibeniku, Al Wehdi, NK Zagrebu...

Zadnji posao imao je u Lokomotivi ove godine gdje se zadržao kratko, a na njegov dolazak u Sarajevo zasigurno je utjecao autoritet Zorana Mamića koji je odnedvno u tom klubu preuzeo savjetničku funkciju i ima iznimno velike ovlasti i autonomiju u donošenju odluka...

- Privukli su me ime Sarajeva i njegova tradicija. Ovo je projekt koji mora biti uspješan jer Sarajevo to zaslužuje. Klub ima bogatu povijest i velike igrače iza sebe. Odmah sam osjetio strast prema toj ideji – želim raditi, želim sudjelovati u ovakvom projektu, u jakom klubu, i iskreno se nadam da ćemo se što prije vratiti na razinu na kojoj Sarajevo treba biti. Naravno, potreban je trud, strpljenje, odricanje i poniznost. Moramo znati gdje smo, ali i kamo želimo ići. Gledam prema naprijed, s optimizmom, i vjerujem da nas čeka uspješan zajednički put - kazao je Cvitanović po dolasku u Sarajevo.

A kako su ga dočekali u sarajevskoj zračnoj luci, pogledajte u videu...



