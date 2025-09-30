Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Dobar posao u susjedstvu

VIDEO Evo kako su u regiji dočekali prvi potez Zorana Mamića!

Šibenik i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
30.09.2025.
u 15:02

Bivši Dinamov trener preuzeo je momčad u susjedstvu, zamijenit će Husrefa Musemića koji je početkom kolovoza preuzeo momčad nakon otkaza Zoranu Zekiću

Mario Cvitanović danas je stigao u Sarajevo gdje će preuzeti momčad s Koševa. Bivši Dinamov trener na klupi Sarajeva zamijenit će Husrefa Musemića koji je početkom kolovoza preuzeo momčad nakon otkaza Zoranu Zekiću. Podsjetimo, Cvitanović je, osim u Dinamu, do sada radio u Lokomotivi, Šibeniku, Al Wehdi, NK Zagrebu...

Zadnji posao imao je u Lokomotivi ove godine gdje se zadržao kratko, a na njegov dolazak u Sarajevo zasigurno je utjecao autoritet Zorana Mamića koji je odnedvno u tom klubu preuzeo savjetničku funkciju i ima iznimno velike ovlasti i autonomiju u donošenju odluka...

- Privukli su me ime Sarajeva i njegova tradicija. Ovo je projekt koji mora biti uspješan jer Sarajevo to zaslužuje. Klub ima bogatu povijest i velike igrače iza sebe. Odmah sam osjetio strast prema toj ideji – želim raditi, želim sudjelovati u ovakvom projektu, u jakom klubu, i iskreno se nadam da ćemo se što prije vratiti na razinu na kojoj Sarajevo treba biti. Naravno, potreban je trud, strpljenje, odricanje i poniznost. Moramo znati gdje smo, ali i kamo želimo ići. Gledam prema naprijed, s optimizmom, i vjerujem da nas čeka uspješan zajednički put - kazao je Cvitanović po dolasku u Sarajevo.

A kako su ga dočekali u sarajevskoj zračnoj luci, pogledajte u videu...

 
 

Ključne riječi
zoran Mamić Sarajevo Mario Cvitanović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još