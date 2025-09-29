Bjegunac Mamić napravio prvi potez na novom poslu koji je postao glavna tema medija u susjedstvu

Bivši trener i sportski direktor Dinama, Zoran Mamić, koji je pravomoćno osuđen za gospodarski kriminal u Hrvatskoj, nedavno se priključio radu FK Sarajeva u ulozi savjetnika investitora za sportska pitanja. Nakon loših rezultata i smjene legendarnog Husrefa Musemića, bosanskohercegovački prvoligaš Sarajevo ima novog trenera.

Radi se o Mariju Cvitanoviću, bivšem treneru Dinama, koji preuzima klupu kluba s Koševa, a vjeruje se kako je upravo Mamić najzaslužniji za taj potez. Iako je imenovanje Cvitanovića značajna vijest, pravi fokus javnosti usmjeren je na ulogu Zorana Mamića za kojeg se vjeruje kako je glavna osoba koja vuče poteze u sportskoj politici bordo kluba. O tome pišu razni mediji u susjedstvu, pogotovo se o imenovanju Cvitanovića priča na BiH portalima.

Cvitanović se opisuje kao Mamićev čovjek od povjerenja, s kojim ima dobre odnose još iz dana u zagrebačkom Dinamu. Ovaj potez tumači se kao jasan signal da Zoran Mamić preuzima važnu ulogu u kreiranju sportske politike kluba i da će njegovo mišljenje biti presudno u budućim odlukama vezanima za transfere igrača odnosno razvoj klupske strategije.

Mario Cvitanović dobro je poznat u hrvatskoj nogometnoj javnosti. Kao trener, najveći uspjeh imao je u Dinamu, gdje je vodio prvu momčad u sezoni 2017./2018. Iako je sredinom sezone napustio klupu, momčad koju je stvorio na kraju sezone osvojila je dvostruku krunu.