VIDEO Englezi zgroženi navijačem Dinama: 'To je nacistički pozdrav, sramota!'

Etički i disciplinski odbor Europskog nogometnog saveza 17. listopada će raspravljati o kaznama za Dinamo i Manchester City zbog incidenata na tribinama stadiona Etihad tijekom dvoboja 2. kola Lige prvaka odigranog u utorak, u kojem je engleski prvak slavio sa 2:0.

Disciplinski postupak protiv Manchester Cityja je pokrenut zbog bacanja predmeta na teren, dok se Dinamu na teret stavlja isti prekršaj te uništavanje imovine na stadionu od strane navijača.

Danas je ta vijest izašla u javnost, a nešto kasnije na Twitteru se pojavio kratki video navijača Dinama na stadionu Etihad. Ispod snimke su se zaredali komentari zgroženih korisnika koji traže strogu kaznu za tog navijača.

Some classy Dinamo fans at the Etihad this evening...@UEFA @gnkdinamo @ManCity#ChampionsLeague pic.twitter.com/Jq7YNWV1uf