VIDEO Bivši igrač Dinama riješio londonski derbi, Arsenal opet na vrhu Premiershipa

Arsenal je u derbi susretu 13. kola Premier lige na gostovanju na Stamford Bridgeu pobijedio Chelsea 1:0.

Strijelac jedinog pogotka na utakmici bio je brazilski stoper Gabriel, nekadašnji član Dinama. Prvoplasirana momčad engleskog prvenstva zasluženo je stigla do nove pobjede. Stvorili su više prilika od domaćina, imali puno više udaraca te bolji posjed lopte.

Ključan trenutak utakmice dogodio se u 63. minuti. Bukayo Saka je ubacio iz kornera, a lopta je prošla po petercu kroz nekoliko igrača, a na pravom je mjestu bio Gabriel Jesus, koji je iz blizine zakucao loptu u gornji dio mreže.

Bio je to njegov šesti ligaški pogodak ove sezone, dok Chelsea do kraja nije stvorio izgledniju priliku. Mateo Kovačić ušao je u igru tijekom 78. minute.

