Perasoviću je on inspiracija: Dojmio me njegov rad i mentalitet da bude najbolji

Četvorica igrača Košarkaškog kluba Split, koji su sudjelovali u osvajanju zlatne medalje na nedavnom Europskom prvenstvu u Novom Sadu u kategoriji do 16 godina te srebrne medalje u kategoriji do 20 godina na EP-u u Njemačkoj, smatraju kako takvi uspjesi mogu pridonijeti novom uzletu hrvatske košarke i u seniorskoj konkurenciji.

Za Ivana Perasovića i Antu Perkušića, članove hrvatske košarkaške reprezentacije koja je osvojila naslov europskog prvaka u uzrastu do 16 godina, te za Ivana Vrgoča i Matu Kalajžića koji su s reprezentacijom do 20 godina postali europski doprvaci, u utorak je u splitskoj Gradskoj upravi organiziran prijem.

Istaknuto je kako Split može biti ponosan što su mladi košarkaši iz tog grada doprinijeli tako velikim uspjesima hrvatske muške košarke u njihovim uzrastima.

- Ponosni smo na naše mlade igrače, članove KK Split, koji daju ozbiljan doprinos hrvatskoj reprezentaciji i donose nam odličja s najvećih natjecanja - rekla je zamjenica splitskog gradonačelnika Jelena Hrgović.

Po njenim riječima ovakav uspjeh četvorice igrača KK Split predstavlja poticaj i bivšem trostrukom klupskom prvaku Europe.

Ivan Perasović je istaknuo kako je put hrvatske košarkaške reprezentacije u uzrastu do 16 do godina do osvajanja titule Europskog prvaka bio naporan.

- Ovaj uspjeh je za nas ogromno iskustvo - kazao je Perasović.

Istaknuo je kako su mu Dražen Petrović i Toni Kukoč uzori od hrvatskih košarkaša, ali da ga posebice inspirira bivši NBA igrač Kobe Bryant.

- Bryantov rad i mentalitet da bude najbolji mene je dojmio - kazao je sin nekadašnjeg hrvatskog košarkaškog reprezentativca i izbornika Velimira Perasovića.

- Ne opterećujem se što mi je otac bio poznati košarkaš. To mi više služi kao motivacija da budem bolji od njega - poručio je mlađi Perasović.

Ante Perkušić, član hrvatske reprezentacije u uzrastu do 16 godina, naglasio je kako je put do osvajanje titule europskog prvaka bio vrlo težak.

- Radili smo mukotrpno, ali isplatilo se - kazao je Perkušić.

Ivan Vrgoč, član reprezentacije do 20 godina, koja je na nedavnom Europskom prvenstvu u Njemačkoj osvojila srebrnu medalju, istaknuo je kako je to veliki uspjeh.

- Srebrna medalja je veliko odličje i za mene i za Hrvatsku, i vrhunski je osjećaj nakon postizanja takvog uspjeha - rekao je Vrgoč.

Njegov kolega iz kluba i reprezentacije Mate Kalajžić je istaknuo kako su najnoviji uspjesi mladih reprezentacija poticaj za daljini rad. Odgovarajući na novinarska pitanja četvorica mladih hrvatskih košarkaških reprezentativaca isticali su kako će učiniti sve što mogu da bi dali svoj doprinos u povratku hrvatske košarkaške reprezentacije na 'stare staze slave' ali će za to, kako su rekli, trebati proliti mnogo znoja.

Također su rekli kako vjeruju da će njihovi uspjesi s hrvatskom reprezentacijom imati pozitivan učinak i na ponovno stvaranje snažnog KK Split.

- Uspjeh mladih košarkaša iz Splita s hrvatskom reprezentacijom je znak kako se košarka vraća u Split - rekao je pročelnik Službe društvenih djelatnosti u splitskoj Gradskoj upravi Mate Omazić.