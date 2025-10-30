Večeras igraju hrvatski rukometaši, evo gdje ih možete pogledati

Rukometaši Hrvatske večeras će u Bernu (19.15 sati, RTL 2) odigrati prvu od dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske. Nažalost, aktualni svjetski doprvaci neće biti kompletni. Zbog ozljeda nedostaju Zvonimir Srna, David Mandić, Tin Lučin i Luka Cindrić. Opet, imamo jaku reprezentaciju, posebice na mjestu vratara. Očekivati je da će prvi među vratnice stati Dominik Kuzmanović, član njemačkog Gummersbacha.

– Kao i svaki put, odličan je osjećaj kada se reprezentacija nađe na okupu. Igramo dvije utakmice protiv kvalitetnog suparnika. Oni su pomladili reprezentaciju i na dobrom su putu da ponovno budu u europskom vrhu. Nama će ove dvije utakmice biti dobra provjera uoči Europskog prvenstva, koje nas početkom siječnja sljedeće godine očekuje u Švedskoj.

Reprezentacija se okupila nakon gotovo šest mjeseci?

– Bitno je da se malo bolje upoznamo, ima tu nekoliko novih igrača. Istina, jesu to prijateljske utakmice, ali mi ćemo težiti tomu da u obje pobijedimo. Na papiru smo favoriti, ali to moramo pokazati i na parketu. Činjenica je da smo dosta oslabljeni, nedostaje nam nekoliko igrača iz prve postave, možda najviše Srna, koji je odličan u obrani i napadu.

Mnogi su se pitali kako će Hrvatska izgledati nakon Duvnjaka i Karačića, no utakmice protiv Češke već su pokazale da smo i dalje moćni?

– Da, dobro smo igrali i nakon Svjetskog prvenstva i taj niz želimo nastaviti i nakon gostovanja kod Švicarske. Želimo biti konstanta, želimo biti dominantni u utakmicama u kojima smo favoriti. Ne želimo imati probleme tamo gdje ih ne treba biti.

Kakva je situacija u vašem klubu, nova je sezona?

– Situacija je mrvicu drugačija nego onda kad sam došao. Na početku nove sezone dobio sam jednu malo drugačiju ulogu, sa smanjenom minutažom. No, i iz toga se može puno naučiti i sve se to može u trenutku promijeniti. Nisam zabrinut i vjerujem da ću se brzo vratiti u svoje staro izdanje.

Kako ste zadovoljni rezultatima Gummersbacha u dosadašnjem dijelu sezone?

– U ligi smo peti, odigrali smo 11 utakmica, ostvarili sedam pobjeda. Odigrali smo neke jako dobre utakmice, protiv jačih momčadi, a odigrali smo i neke slabije utakmice sa slabijim suparnicima. To je tako u njemačkoj ligi. Naravno da može bolje. Ako smanjimo kikseve, mogli bismo zaprijetiti i najjačima. Na kraju krajeva, uspjeli smo pobijediti Füchse, aktualne prvake Njemačke, uzeli smo bod Kielu. U kupu smo s lakoćom prošli u drugo kolo, a u Europi ove sezone ne igramo.

Zanimljivo je da su sva tri naša vratara u Bundesligi?

– Lijepo. Drago mi je što je Mandić otišao u Magdeburg, drago mi je što i on može iskusiti igranje u najjačoj europskoj ligi. Špikić je konstantno dobar u Eisenachu.

Prema pisanju njemačkog BILD-a, Magdeburg je već ponudio 600 tisuća eura kao odštetu za vaš transfer idućeg ljeta, a vi ste prošle godine s Gummersbachom potpisali ugovor do 2028. godine.

– Sve su to nagađanja, nemam komentar – kazao je Kuzmanović.

Magdeburg želi napraviti promjene na poziciji vratara s obzirom na to da je Španjolac Sergey Hernandez (30) već najavio svoj odlazak nakon tekuće sezone. Također je upitno hoće li preostali dvojac Matej Mandić (ugovor do 2028.) i Nikola Portner (31, ugovor do 2027.) ostati u Magdeburgu nakon Hernandezova odlaska, navode Nijemci. Švicarski reprezentativni vratar Portner suspendiran je do prosinca nakon naknadne zabrane igranja zbog dopinga (kristalni met). Oko njega kruže i glasine o transferima. Portnera se povezivalo s Gummersbachom, Stuttgartom te vrhunskim francuskim klubovima Paris Saint-Germainom i Nantesom.

Još se prepričava vaša obrana protiv Francuske kada ste uspjeli dotrčati na prazna vrata i obraniti loptu u padu. Cijela se dvorana dignula na noge...

– Imali smo za takve situacije dogovor. Ne mogu se sjetiti tko je od naših bio na centru, ali je savršeno odradio posao. Da ne može ići brza lopta. Stigli smo se promijeniti i obraniti. Mislim da je to zapečatilo utakmicu i zacementiralo našu sigurnost – zaključio je Kuzmanović.