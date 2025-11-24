Naši Portali
Valentina skuplja bodove za zimske OI, u Poljskoj ostvarila dva plasmana u top 20

Autor
Damir Mrvec
24.11.2025.
u 18:35

ISU World Tour 2025/26 serija natjecanja Svjetskog kupa u brzom klizanju na kratkoj stazi nastavljena je proteklog vikenda trećim natjecanjem u poljskom Gdanjsku.

Nakon Kanade, ponajbolji svjetski brzoklizači došli su u Europu na drugi dio kvalifikacija za nastup na ZOI Milano-Cortina.

Bodove za Hrvatsku skuplja naših pet reprezentativaca: naša olimpijka iz Pekinga Valentina Aščić, a osim nje tu su i Katarina Burić, Martin Kolenc, Ivan Martinić i Martin Prantl.

Nastavljajući svoj odličan ciklus prema ponavljanju plasmana na ZOI, Valentina se u dvije discipline plasirala među najboljih 20 - 17. mjesto na 500m i 19. na 1000m. Na 1500m osvojila je 26. mjesto, a ovom plasmanu među najboljih 30 pridružila se i Katarina Burić 28. mjestom na 1000m.

U izuzetno jakoj muškoj konkurenciji s preko 130 prijavljenih klizača najbolje rezultate ostvario je Martin Kolenc 31. mjestom na 500m, 42. na 1000m i 45. na 1500m.

Osim u pojedinačnim disciplinama, naši predstavnici nastupili su i u disciplini mješovita štafeta u kojoj su osvojili 13. mjesto.

Posljednje natjecanje u seriji održava se već sljedećeg vikenda u nizozemskom Dordrechtu.
 

Valentina Aščić meteor Zimske olimpijske igre Brzo klizanje

