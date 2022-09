Italija slavila 16:8, ali ako djevojke ovako budu igrale protiv Izraelki, nema brige!

Hrvatske vaterpolistice poražene su u dvoboju četvrtfinala Europskog prvenstva u Splitu od Italije s 8-16 (2-5, 2-4, 2-3, 2-4), te će nastaviti natjecanje u borbi od petog do osmog mjesta.

Bio je to prvi četvrtfinalni susret koji su hrvatske vaterpolistice igrale na velikim natjecanjima, a u Splitu su po prvi puta ostvarile dvije pobjede, nad Njemačkom i Rumunjskom.

Za razliku od dvoboja s Grkinjama prije dva dana, Barakudice su pokazale puno bolju igru i više želje protiv Talijanki u posljednjoj utakmici u Splitu protiv istinski jakih suparnica, tolike kvalitativne razine da je konačan ishod bio unaprijed poznat.

Hrvatice su postigle po dva gola u svakoj od četvrtina, a obrana je bila puno čvršća negoli u srazovima s Grkinjama, Nizozemskama i Mađaricama, što je rezultiralo vrlo podnošljivim porazom.

Dva su gola postigle Domina Butić i Jelena Butić, a po jedan Matea Skelin, Kiara Brnetić, Iva Rožić i Ivana Butić, dok je prvi strijelac kod Talijanki bila Claudia Marletta s tri gola.

"Koncentrirali smo se i to je rezultiralo željom, voljom i organiziranom igrom. Zadovoljni smo jer smo čak dvije zadnje četvrtine bili u egalu protiv superjakih Talijanki, kojima smo dali čak osam golova. Znam da su cure umorne. Ima njih 5-6 koje su igrale još i juniorsko Svjetsko prvenstvo u Beogradu, ostale su imale 20-ak dana priprema. Sve to ostavlja traga. Pokušat ćemo ostati pribrani, koncentrirani, mentalno jaki do kraja turnira", kazao je izbornik Aljoša Kunac.

Hrvatska će u srijedu igrati s Izraelkama susret za poredak od 5. do 8. mjesta.