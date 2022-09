Kunac: Loš pristup susretu, kao da smo jedva čekali da završi, a tek nas čeka Italija

Hrvatske vaterpolistice uvjerljivo su izgubile u susretu 5. kola natjecanja po skupinama Europskog prvenstva od reprezentacije Grčke 4:24.

Grčka je jedna od najboljih svjetskih reprezentacija i Hrvatska joj je mogla parirati samo prve dvije minute susreta kada je bilo 2:2. Nakon toga Grčka je otišla na 2:9 i do kraja dvoboja samo povećavala prednost do okruglih 20 razlike.

- Ovo je bio najteži ispit dosad, ali moramo i to proći. Naše cure su jako mlade i moramo ih čekati, ali pristup je od početka bio jako loš, kao da su jedva čekale da utakmica završi. Napad čak i nije bio loš, no obrana je bila jako loša. Izgubli smo s previše razlike i nadam se da će to biti pouka za ove mlade djevojke - kazao je izbornik našeg ženskog sastava Aljoša Kunac.

Unatoč velikom porazu, Hrvatska je osigurala četvrto mjesto u skupini pobjedama protiv Rumunjske i Njemačke te je izborila plasman u četvrtfinale Europskog prvenstva u kojem nas 5. rujna očekuje jedna od najjačih reprezentacija svijeta - Italija.

- Ostvarili smo naš prvi cilj, plasman u četvrtfinale u kojem nas čeka super jaka Italija i gdje već znamo ishod, tako da se mi već sada počinjemo spremati za Izrael - kazao je Kunac.

On se pritom osvrnuo na Izraelke kao suparnice koje nas očekuju u borbi za poredak od 5. do 8. mjesta.