UŽIVO OD 21: Neymar ipak neće prvi put zaigrati protiv Barce, Messi na Mbappea

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Piqué, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Dembélé, Messi, Griezmann

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Verratti, Mbappé, Icardi

UCL⚽⚽⚽:Barcelona Vs PSG

Below is how they line up tonight👇👇👇

Kick off time 11pm

Tune in 91.8 Boona fm for live commentary and all the updates by #JuliusAdamsNsereko and #BrianKazenga.#PoweredByUgabet pic.twitter.com/xvzk2AR7k4