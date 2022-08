UŽIVO Hrvatska traži pobjedu protiv neugodne Vjekine Francuske

O susretu Hrvatske i Francuske govorio je i pomoćnik francuskog izbornika Vjekoslav Kobešćak.

- Hrvatska nema puno slabosti. No, nama je najvažnije da podignemo kvalitetu vlastite momčadi, da se dignemo na višu razinu i uđemo u društvo osam najboljih reprezentacija Europe i svijeta, gdje Francuske dugo nije bilo. Hrvatska igra u pomlađenom sastavu i to uvijek donosi neke rizike. No, ova momčad ima uistinu velik potencijal, dobro je posložena i mislim da će biti sve bolja i bolja. Malo joj treba da bude u samom vrhu.

