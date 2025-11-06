Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
REAKCIJA TRENERA

Kovačević nakon debakla: Ovakav poraz je idealan da bi ekipa nešto naučila i izvukla pouke

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
06.11.2025.
u 21:06

Čekaju nas u Europi sve jače i jače utakmice, a ako budemo koncentrirani i ne bude grešaka, možemo uzeti još koji bod, rekao je strateg plavih

U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred 17.000 gledatelja na stadionu Maksimir izgubio od Celte Vigo 0:3 upisavši prvi europski poraz, dok je španjolski sastav ostvario treću europsku pobjedu.

Nakon što su u prvom kolu porazili Fenerbahče (3:1), potom identičnim rezultatom na gostovanju slavili protiv Maccabi Tel Aviva, a u trećem kolu remizirali protiv Malmoa (1:1), plavi su u četvrtom kolu doživjeli težak poraz od španjolske Celte.

LeBron James uključen u skandal s klađenjem koji trese NBA

Nakon ovog teškog poraza trener plavih Mario Kovačević, naravno, nije bio zadovoljan, ali je nekoliko puta istaknuo da se iz ovakve utakmice moraju izvući pouke.

- Težak je poraz. To je Europa i svaka se greška kažnjava. Žao mi je naših navijača. Greške su presudile u ovoj utakmici. Stigne se nakon jednog primljenog gola vratiti, i imali smo situacije, i nakon prvog i nakon drugog gola. Brutalno su nas kaznili, do te mjere da u drugom poluvremenu moraš dati sve od sebe da taj poraz ne bude i veći. Stiskali smo u drugom dijelu, dali sve od sebe da barem damo taj jedan pogodak. Falilo nam je i brzine, a u drugom dijelu smo imali više energije i malo bolje reagirali - rekao je Kovačević, pa dodao:

VEZANI ČLANCI:

- Znali smo da je Celta kvalitetna i da je u dobroj formi. Nisu dugo izgubili, a igraju protiv vrhunskih momčadi. Ali nevjerojatne su te tri situacije iz kojih smo primali pogotke. Mislim da je ovo idealan poraz za ekipu da bi, ako je pametna, nešto i naučiš.

- Čekaju nas u Europi sve jače i jače utakmice, a ako budemo koncentrirani i ne bude grešaka, možemo uzeti još koji bod - zaključio je Kovačević.

Ključne riječi
reakcija trener Europska liga Celta Vigo Dinamo mario kovačević

Komentara 5

Pogledaj Sve
CR
crocro
21:32 06.11.2025.

Ovaj tip od trenera se malo pogubio ponavljajući fraze o nekim poukama, školama i učenju. Igrače nema tko naučiti i usmjeriti, možda oni čak znaju i više od trenera, ali moraju ispunjavati zadaće na terenu koje nemaju logike. Kako usporediti Kovačevića i neke ozbiljnije trenere kao Matjaš Kek, Vahid Halilhodžić, nećui još neke nabrajati da ne bi rekli da sam lud, ali ti treneri su trenerske institucije za Kovačevića, koji želi pobjeđivati na ho-ruk, mi smo Dinamo a to samo po sebi znači da pobjeđujemo, samo se moramo pojaviti na terenu i protivnicima se tresu gaće, a mi samo zabijemo golove. Kovačević je trenerski amater i ne može Dinamo voditi a niti od Dinama napraviti veliki klub.

FR
freeshooter
21:26 06.11.2025.

...ovakav debakl, koji se niže već utakmicama, je idealan samo za kompletan reset kluba, i uprave, a posebno trenera, pa i i grača... jer bili su ljudi koji su imali znanje, garantirali i stavljali sve svoje u zalog da bi Dinamo bio velik... bili smo dostignuli visoki nivo, rušili engleske velikane... a ovo sada je rastakanje kluba i svega postignutog od strane nesposobnih... tko će to sada spasiti, imati tu lucidnost i ludost... pa nama je i ponosni Vukovar postao preveliki zalogaj... samo velike promjene i ostavke, veliki reset... krenimo prvo od trenera...

BL
blaz18
21:46 06.11.2025.

Pisu vec mjesecima dobar covjek,mogu se slozit s tim,ali ako se sutra pojavi da vodi trening onda se pitam kakav je to covjek

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja