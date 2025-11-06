Kovačević nakon debakla: Ovakav poraz je idealan da bi ekipa nešto naučila i izvukla pouke

U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred 17.000 gledatelja na stadionu Maksimir izgubio od Celte Vigo 0:3 upisavši prvi europski poraz, dok je španjolski sastav ostvario treću europsku pobjedu.

Nakon što su u prvom kolu porazili Fenerbahče (3:1), potom identičnim rezultatom na gostovanju slavili protiv Maccabi Tel Aviva, a u trećem kolu remizirali protiv Malmoa (1:1), plavi su u četvrtom kolu doživjeli težak poraz od španjolske Celte.

LeBron James uključen u skandal s klađenjem koji trese NBA Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon ovog teškog poraza trener plavih Mario Kovačević, naravno, nije bio zadovoljan, ali je nekoliko puta istaknuo da se iz ovakve utakmice moraju izvući pouke.

- Težak je poraz. To je Europa i svaka se greška kažnjava. Žao mi je naših navijača. Greške su presudile u ovoj utakmici. Stigne se nakon jednog primljenog gola vratiti, i imali smo situacije, i nakon prvog i nakon drugog gola. Brutalno su nas kaznili, do te mjere da u drugom poluvremenu moraš dati sve od sebe da taj poraz ne bude i veći. Stiskali smo u drugom dijelu, dali sve od sebe da barem damo taj jedan pogodak. Falilo nam je i brzine, a u drugom dijelu smo imali više energije i malo bolje reagirali - rekao je Kovačević, pa dodao:

VEZANI ČLANCI:

- Znali smo da je Celta kvalitetna i da je u dobroj formi. Nisu dugo izgubili, a igraju protiv vrhunskih momčadi. Ali nevjerojatne su te tri situacije iz kojih smo primali pogotke. Mislim da je ovo idealan poraz za ekipu da bi, ako je pametna, nešto i naučiš.

- Čekaju nas u Europi sve jače i jače utakmice, a ako budemo koncentrirani i ne bude grešaka, možemo uzeti još koji bod - zaključio je Kovačević.