Hrvatski rukometaši su razveselili mnogobrojne navijače koji su dobro popunili tribine zagrebačke Arene pobijedivši reprezentaciju Češke s 35-20 (17-9) u 4. kolu kvalifikacija za Euro 2026., a tom su pobjedom dva kola prije kraja osigurali osvajanje prvog mjesta u skupini 5.

Hrvatske strijelce su sa po šest pogodaka predvodili Marin Šipić i Filip Glavaš, četiri gola je postigao Mario Šoštarić, a po triput su mrežu zatresli Mateo Maraš, Davor Gavrić i Lovro Mihić. Dominik Kuzmanović je imao pet obrana (5/15), a povratnik Matej Mandić tri (3/13).

U češkoj reprezentaciji su najefikasniji je bio Jonas Josef s pet pogodaka, a četiri je postigao Dominik Solak.

Iako su aktualni svjetski doprvaci nastupili u oslabljenom sastavu zbog ozljeda, Česi su uspjeli držati korak s izabranicima Dagura Sigurdssona do polovice prvog poluvremena kad su golom Blahe došli do minimalnog zaostatka (7-6). No, uslijedila je serija hrvatskih rukometaša od sedam uzastopnih pogodaka u osam minuta za 14-6, gdje je pitanje pobjednika zapravo bilo odlučeno.

Hrvatska je s osam golova prednosti dočekala poluvrijeme (17-9), a onda je Filip Glavaš s dva pogotka na startu drugog dijela prvi put donio dvoznamenkastu prednost našim rukometašima. Utakmica je bila takva da je Sigurdsson mogao raspodijeliti minutažu na sve igrače, a samo trojica se nisu upisali među strijelce.

U prvoj utakmici ove skupine reprezentacija Luksemburga iznenadila je reprezentaciju Belgije svladavši ju s 27-24 kao gost u Hasseltu, iako su prije četiri dana Belgijci kao gosti slavili s čak deset pogodaka prednosti (32-22). Prednost je rasla do najvećih +18 (34-16) u 56. minuti, kad se u strijelce upisao Halil Jaganjac, kojeg dvije godine nije bilo u reprezentaciji zbog ozljeda. Na kraju su Česi uspjeli svesti zaostatak na konačnih +15 (35-20).

Hrvatska je s maksimalnih osam bodova osigurala osvajanje prvog mjesta, Češka ih je sakupila četiri, a po dva imaju Belgija i Luksemburg.

Kvalifikacije će završiti u svibnju, kad će Hrvatska gostovati u Belgiji (8.5.) te ugostiti reprezentaciju Luksemburga (11.5.).