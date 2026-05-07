Sedma tenisačica svijeta ostavila Hrvaticu bez šanse: Prepustila Ružić samo jedan gem

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić izgubila je u 2. kolu WTA 1000 turnira u Rimu, uvjerljivo je bolja od nje bila osma nositeljica Mira Andrejeva sa 6-1, 6-0 za sat i šest minuta igre.

Tijekom čitavog dvoboja Ružić nije uspjela osvojiti gem na svom početnom udarcu, 19-godišnja Ruskinja pokazala se prejakom na reternu za 23-godišnju Međimurku.

Kako će ovaj susret biti neugodan za Ružić dao je naslutiti sam početak jer u prva dva gema naša najbolja igračica nije osvojila niti jedan poen. U nastavku je Ružić odigrala nekoliko ravnopravnih gemova, ali jedini kojega je uspjela osvojiti bio je onaj kojim je smanjila prednost suparnice na 4-1 u prvom setu.