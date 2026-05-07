WTA RIM

Sedma tenisačica svijeta ostavila Hrvaticu bez šanse: Prepustila Ružić samo jedan gem

Italian Open
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.05.2026.
u 12:28

Kako će ovaj susret biti neugodan za Ružić dao je naslutiti sam početak jer u prva dva gema naša najbolja igračica nije osvojila niti jedan poen

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić izgubila je u 2. kolu WTA 1000 turnira u Rimu, uvjerljivo je bolja od nje bila osma nositeljica Mira Andrejeva sa 6-1, 6-0 za sat i šest minuta igre.

Tijekom čitavog dvoboja Ružić nije uspjela osvojiti gem na svom početnom udarcu, 19-godišnja Ruskinja pokazala se prejakom na reternu za 23-godišnju Međimurku.

Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka

Kako će ovaj susret biti neugodan za Ružić dao je naslutiti sam početak jer u prva dva gema naša najbolja igračica nije osvojila niti jedan poen. U nastavku je Ružić odigrala nekoliko ravnopravnih gemova, ali jedini kojega je uspjela osvojiti bio je onaj kojim je smanjila prednost suparnice na 4-1 u prvom setu.
Ključne riječi
Mirra Andreeva Antonia Ružić Masters 1000 u Rimu WTA Rim

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

