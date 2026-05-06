VIDEO Sabalenka ludim plesom zapalila Internet, fanovi ostali bez daha

Arina Sabalenka, prva tenisačica svijeta, još je jednom pokazala zašto je omiljena i izvan terena. Uoči početka Roland Garrosa, bjeloruska zvijezda je na zabavan način predstavila svoju novu sportsku opremu. U kratkom videu objavljenom na TikToku, Sabalenka izvodi brzu transformaciju iz elegantne haljine u sportsko izdanje u kojem će se boriti za naslov u Parizu. Njezin opušteni pristup i zaigrani ples brzo su osvojili publiku, a objava je postala pravi internetski hit, potvrđujući njezin status ne samo sportske ikone, već i medijske zvijezde.

U središtu pozornosti našao se dres koji je Sabalenka u šali nazvala svojim "superodijelom". Riječ je o odvažnoj, pripijenoj kombinaciji bez rukava s potpisom brenda Nike, koja spaja dominantnu crnu i vatreno crvenu boju. Dizajn, opisan i kao poluproziran, ističe njezinu sportsku figuru te je izazvao lavinu reakcija. Njezini oduševljeni pratitelji u komentarima su bili jednoglasni, proglasivši ovo njezinim najboljim izdanjem dosad. Iako se ranije kritizirao Nike zbog nedostatka personaliziranih kompleta, čini se da su ovim potezom pogodili ukus i publike i same tenisačice, koja se vlastitoj liniji nada 2027. godine.

Ovakav potez nije iznenađenje za one koji prate karijeru Arine Sabalenke. Poznata je po svojoj ljubavi prema plesu, što često pokazuje na društvenim mrežama i na samom terenu, gdje je publika često potiče na ples nakon pobjeda. Ovim je videom samo potvrdila kako uspješno spaja svijet vrhunskog sporta, mode i zabave te na taj način gradi jedinstven odnos sa svojim navijačima. Njezina prirodnost i smisao za humor čine je jednom od najpopularnijih sportašica današnjice, čime dodatno podiže uzbuđenje uoči pohoda na Pariz.

Modna najava stiže u trenutku dok je Sabalenka na vrhuncu forme. U Pariz, gdje je prošle godine igrala u finalu, dolazi kao prva igračica svijeta s fantastičnom sezonom iza sebe i osvojenim "Sunshine Doubleom". Nakon što je nedavno proslavila 28. rođendan, čini se da je puna samopouzdanja i spremna za najveće izazove. Hoće li joj upravo ovo odvažno crveno-crno izdanje za Roland Garros poslužiti kao talisman na putu do prve titule u Parizu, ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno - svi će pogledi biti uprti u nju.