Utakmica Hajduka i Dinama visokog rizika, policija objavila što je sve zabranjeno raditi

Policija je nedjeljni derbi između Hajduka i Dinama na Poljudu proglasila utakmicom visokog rizika te je pozvala građane da poštuju upute organizatora, te upozorenja i naredbe policije u prometu i na stadionu.

Utakmica na Poljudu počinje u 18 sati, a stadion će biti otvoren od 15:30 sati, te je policija pozvala navijače da dođu što ranije kako bi nakon obavljenih pregleda, provjera osoba i ulaznica mogli prije početka utakmice ući stadion.

Policija je poručila kako će na stadion biti odbijen ulazak posjetiteljima pod utjecajem alkohola, osobama koje ne posjeduju osobnu iskaznicu, te osobama koje posjeduju zabranjene predmete i za one za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.

Dodala je i kako će se od 12 sati do završetka osiguranja uspostaviti blokada prometa u ulici VIII. mediteranskih igara - kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta "Hemingway", te na raskrižju ulice VIII. mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela (osim za vozila policije, odnosno vozila s propusnicom, te za autobuse kroz ulicu Sedam Kaštela).

Za navijače Dinama, poručili su splitske policije, predviđen je prihvat na naplatnoj postaji u Dugopolju odakle će pod policijskim nadzorom organizira prijevoz autobusima do stadiona Poljud i natrag. Navijači Dinama pozvani su da najkasnije do 15 sati dođu do naplatne postaje u Dugopolju.

Policija, između ostalog, podsjeća kako je zabranjeno pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti.

Najveći hrvatski derbi Hajduk dočekuje na vrhu ljestvice sa 18 bodova, dok Dinamo ima dva boda manje, ali i susret manje.