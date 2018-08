Uoči Hrvatske otišao im jedan od glavnih igrača: Teška srca sam to odlučio

Od španjolskog se dresa nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji oprostio jedan od njihovih najboljih igrača Gerard Pique.

Branič Barcelone otkrio je da je tu vijest već rekao i novom izborniku furije Luisu Enriqueu.

- Donio sam odluku i već sam javio Luisu Enriqueu - poručio je Pique pa dodao:

- Razgovarao sam s njim prije tjedan dana, nazvao me i rekao sam mu da sam teška srca donio odluku o povlačenju. Bilo je to prekrasno razdoblje s osvojenim Svjetskim i Europskim prvenstvom, ali sada je to razdoblje završeno.

Pique je za Španjolsku odigrao 102 utakmice.

Inače, Španjolska će u rujnu igrati protiv Hrvatske u novoosnovanom natjecanju, Ligi nacija, a u skupini je još i Engleska.

