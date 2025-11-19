Ugledni časopis odabrao najbolje u povijesti Real Madrida: Je li Modrić zaslužio veću počast!?

Najveći igrači Real Madrida svih vremena ujedno su i neke od najvećih superzvijezda koje su ikada obule kopačke.

Tijekom povijesti, brojni velikani su predstavljali ovaj klub. Bilo da su došli u španjolsku prijestolnicu u velikom transferu ili su se popeli kroz redove La Fábrice, legende igre doprinijele su nasljeđu Španjolske i najuspješnijeg europskog kluba.

Uostalom, osvajanje 36 trofeja La Lige i 15 naslova Lige prvaka omogućeno je samo trenucima magije stvorenim na terenu kroz svaku nogometnu eru. U nekim slučajevima, velikane koji su nosili bijeli dres može razdvojiti samo njihov trofej.

Američki časopis Sports Illustrated odabrao je 15 najboljih igrača madridskog Reala u povijesti. Evo njihova konačnog popisa:

15. Raymond Kopa

Raymond Kopa postao je drugi igrač Real Madrida koji je osvojio nagradu Ballon d'Or za svoje nastupe 1958. Krilni igrač pomogao je Los Blancosima da osiguraju dva uzastopna naslova La Lige i tri uzastopna europska naslova od 1957. do 1959.

Kopina sposobnost driblinga, brzina i vizija omogućili su mu da zablista unatoč tome što je igrao uz Alfreda Di Stéfana, Ferenca Puskása i Paca Genta.

14. Pirri

Pirri je jedan od najsvestranijih i najneumornijih igrača koji su ikada predstavljali Real Madrid. Ne samo da je postigao 172 pogotka za Los Blancose, već je bio dovoljno talentiran da igra na gotovo svakoj poziciji na terenu, uključujući i obranu. Španjolac je nezaboravno odradio finale Kupa pobjednika kupova 1971. s rukom u povezu i finale Copa del Rey 1975. sa slomljenom vilicom. Zaista ne čudi da je igrač s takvom upornošću pomogao klubu da osvoji nevjerojatnih 10 naslova La Lige.

13. Hugo Sánchez

Hugo Sánchez jedan je od najboljih stranih igrača koji su ikada igrali za Real Madrid. Meksikanac je postigao 208 pogodaka u 282 utakmice, što ga čini jednim od samo sedam igrača u povijesti kluba koji su postigli više od 200 pogodaka. Sánchez je s Los Blancosima osvojio pet naslova La Lige i četiri španjolska Superkupa. Više puta je bio na vrhu ljestvice strijelaca La Lige, uključujući i sezonu 1989./90. kada je postigao 38 pogodaka.

12. Luís Figo

Unatoč kontroverznom transferu iz Barcelone, Luís Figo je dokazao svoju vrijednost Madridistima u pet godina koje je proveo u kraljevskom klubu. Njegove savršeno tempirane asistencije i 57 pogodaka za Real Madrid pomogli su momčadi da osvoji dva naslova La Lige i Ligu prvaka 2002. godine.

Popis trofeja možda nije toliko impresivan kao kod mnogih drugih igrača u ovom odabiru, ali Zlatna lopta dovoljan je dokaz njegove briljantne vještine s loptom. Portugalska superzvijezda postavila je temelje za sunarodnjaka koji će postati legenda u ovom sportu.

11. Karim Benzema

Igranje uz jednog od najboljih igrača svih vremena nije bio problem za Karima Benzemu. Francuz se pokazao kao jedan od najboljih igrača na poziciji broj 9 u povijesti Real Madrida, postigavši ​​354 pogotka u 648 nastupa. Odmah iza Cristiana Ronalda nalazi se na drugom mjestu najboljih strijelaca kluba svih vremena. Napadač je također imao 80 asistencija u La Ligi u svojoj karijeri u Real Madridu, najviše od bilo kojeg igrača koji je predstavljao Los Blancose. Godine 2022. Benzema je osvojio svoj peti naslov Lige prvaka s klubom, a kasnije je kući odnio i Zlatnu loptu.

10. Luka Modrić

Klasa i kvaliteta koju je Luka Modrić donio u vezni red Real Madrida generacijski su prisutne. Hrvatski reprezentativac je možda dosegao vrhunac svoje individualne karijere osvajanjem Zlatne lopte 2018. godine, ali Madridisti su ga hvalili mnogo prije (i poslije) prestižne nagrade. Modrićeva vizija i veličanstvena dodavanja stvorili su treći najveći broj asistencija (60) nekog igrača Real Madrida u La Ligi, iza Kroosa i Benzeme. Hrvatski veznjak je također jedan od samo četiri igrača u povijesti koji su osvojili šest naslova Lige prvaka.

9. Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu jedna je od najvažnijih figura Real Madrida, toliko da je stadion kluba nazvan po Španjolcu. Njegova fizička snaga, vodstvo i preciznost pred golom na kraju su mu donijeli kapetansku vrpcu. Karijeru je završio sa 70 pogodaka u 80 službenih utakmica. Izvan terena, Bernabéu je postao predsjednik Real Madrida. Vodio je klub iza kulisa 34 godine i izgradio ga u jednu od najvećih sportskih sila.

8. Ferenc Puskás

Malo koji igrač ima nagradu nazvanu po sebi. Napadač je jedan od najboljih strijelaca u povijesti sporta i pokazao je svoj talent kada je došao u španjolsku prijestolnicu 1958. godine. Mađar je postigao 242 pogotka u 262 nastupa, što ga čini šestim najboljim strijelcem Los Blancosa svih vremena. Puskás je osvojio tri Europska kupa s Real Madridom i postigao sedam pogodaka u finalima Europskih kupova, najviše od bilo kojeg igrača u povijesti. Četiri su bila protiv Frankfurta 1960. godine, što ga čini jedinim igračem koji je ikada četiri puta zabio u finalu Europskog kupa ili Lige prvaka.

7. Paco Gento

Iako je karijeru u Real Madridu započeo 1953. godine, Paco Gento i dalje drži dva nevjerojatna rekorda s klubom. Krilni igrač osvojio je 12 naslova La Lige i šest europskih kupova s ​​Los Blancosima; nijedan drugi igrač, bivši ili sadašnji, nema više u bilo kojem natjecanju. Gentova 182 pogotka svrstavaju ga među 10 najboljih strijelaca Real Madrida svih vremena. Španjolac je bio počasni predsjednik kluba do svoje smrti 2022. godine.

6. Raúl

U 16 godina koje je Raúl proveo u Real Madridu, napadač je osvojio gotovo svaki trofej. Njegovih šest naslova La Lige i tri naslova Lige prvaka, krase njegov impresivan životopis, ali upravo su ga njegova ubitačna završnica i dosljednost pretvorili u ikonu na Santiago Bernabéuu. Španjolac je treći najbolji strijelac kluba svih vremena s 323 pogotka u rekordnih 741 nastup. Nijedan drugi igrač u povijesti Real Madrida nije nastupio više puta od Raúla.

5. Iker Casillas

Svaki vratar koji slijedi stope Ikera Casillasa, ima nemoguće nasljeđe kojemu se mora oduprijeti. Španjolac je osvojio svoj prvi naslov Lige prvaka samo nekoliko dana nakon što je napunio 19 godina, a s Real Madridom je osvojio još dva. U svojim najboljim godinama, Casillas je bio najbolji vratar na svijetu i redovito je pružao vrhunske nastupe kako bi pomogao Real Madridu da osvaja naslov za naslovom. Ostaje drugi igrač Los Blancosa s najviše nastupa svih vremena (725).

4. Zinedine Zidane

Ime Zinedinea Zidanea ima posebnu težinu među ljubiteljima nogometa diljem svijeta, ne samo među Madridistima. Francuz je jedan od najvećih veznih igrača u povijesti; kontrola, vještina i kreativnost koje je Zidane donio na teren izgledale su bez napora i gotovo nestvarno. Unatoč tome što je proveo samo pet godina kao igrač Real Madrida, Zidane je učvrstio svoju ostavštinu zapanjujućim volejem u finalu Lige prvaka 2001. godine. Do danas, taj pogodak je jedan od najboljih u natjecanju.

Njegov legendarni status na Santiago Bernabéuu samo je porastao kada se vratio kao menadžer i vodio Real Madrid do prvog trostrukog trijumfa u Ligi prvaka od 2016. do 2018. godine.

3. Sergio Ramos

Najbolji branič koji je ikada nosio grb Real Madrida je Sergio Ramos. Kapetanova nemilosrdna - ponekad i na rubu - agresija, predvodila je obranu Los Blancosa gotovo dva desetljeća. Ramosovi herojski podvizi u vlastitoj polovici pomogli su klubu da osvoji četiri naslova Lige prvaka i pet naslova La Lige.

Ipak, pamti se po mnogo čemu više od obrane. Španjolčev pogodak u posljednjim sekundama finala Lige prvaka 2014. zauvijek će biti jedan od najvećih trenutaka za njega i klub. Ramos je također 20. najbolji strijelac Real Madrida svih vremena sa 101 pogotkom u 671 nastupu.

2. Alfredo Di Stéfano

Životopis Alfreda Di Stéfana je impresivan. Argentinčevih 308 pogodaka pomoglo je Real Madridu da osvoji pet europskih kupova i osam naslova La Lige tijekom 11-godišnjeg boravka u klubu. Čak je zabio i u svih pet pobjedničkih finala Europskog kupa Real Madrida. Više od 60 godina nakon što je prestao igrati za Los Blancose, Di Stéfano i dalje ostaje četvrti najbolji strijelac kluba svih vremena. Zapravo, ostao bi na vrhu liste da se nisu pojavili Raúl, Benzema i najbolji igrač kluba.

1. Cristiano Ronaldo

Je li ikada bilo sumnje oko najvećeg igrača Real Madrida svih vremena? Cristianova ostavština i postignuća možda nikada neće biti nadmašena, barem ne uskoro. Kapetan Portugala je najbolji strijelac kluba svih vremena sa zapanjujućih 451 pogotkom u 438 nastupa. Ronaldo je tijekom svog boravka u Madridu svojoj prepunoj riznici trofeja dodao četiri naslova Lige prvaka, dva naslova La Lige, dva naslova Copa del Rey, tri naslova Svjetskog klupskog prvenstva i još mnogo toga. Također je osvojio četiri nagrade Ballon d'Or za svoje izvedbe dok je predstavljao Los Blancose.