NEĆE VALJDA OPET?

U Srbiji se sprema pakao. Svi su svjesni što se može dogoditi, ponavlja se jedno te isto

Foto: Florion Goga/REUTERS
Autor
Robertino Šalinović/Hina
01.10.2025.
u 17:56

Srpska i albanska reprezentacija već su odigrale utakmicu u Tirani u sklopu ovih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, koja je završila neriješeno 0-0

Nogometni savez Srbije (FS) objavio je da je, zajedno s Međunarodnom nogometnom federacijom (FIFA) i Ministarstvom unutarnjih poslova (MUP), utakmicu između Srbije i Albanije proglasio utakmicom najvećeg sigurnosnog rizika. Srpska nogometna reprezentacija dočekat će 11. listopada na stadionu "Dubočica" u Leskovcu albansku reprezentaciju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

"S ciljem osiguranja maksimalne sigurnosti svih sudionika i gledatelja, FIFA je odlučila posebno za ovu prigodu poslati dva dužnosnika za sigurnost u Leskovac. Njihova prisutnost jasno potvrđuje važnost i ozbiljnost ove utakmice u sigurnosnom smislu, ali i dodatno naglašava obvezu svih dionika da sport stave na prvo mjesto", navodi se na web stranici FS-a. Dodaje se i da je nogometna javnost i dalje svjesna da je utakmica 2014. između Srbije i Albanije prekinuta zbog ozbiljnih incidenata. Tada se iznad stadiona pojavio dron sa zastavom "Velike Albanije", a potom je uslijedila masovna tučnjava igrača. 

"Prethodni dvoboj ovih reprezentacija u Beogradu, u listopadu 2014., prekinut je zbog ozbiljnih incidenata, što je imalo duboke posljedice za našu reprezentaciju i srbijanski nogomet - i u rezultatskom i u financijskom smislu. Zato imamo posebnu odgovornost osigurati da se ovaj scenarij ne ponovi, ali pokazati da Srbija može i mora biti domaćin velikog sportskog događaja u skladu s najvišim međunarodnim standardima“, priopćio je Nogometni savez.

Srpska i albanska reprezentacija već su odigrale utakmicu u Tirani u sklopu ovih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, koja je završila neriješeno 0-0.
nogomet Srbija Albanija

