U Njemačkoj živi jako puno Ukrajinaca, lako bi mogli napuniti stadion

Sjajni Oleksandr Usik je apsolutni prvak teške kategorije i jedan od najboljih boksača svoje generacije. Ukrajinski velikan drži se podalje od reflektora pozornice nakon svoje posljednje pobjede u srpnju kada je nokautom u petoj rundi pobijedio IBF-ovog prvaka Daniela Duboisa, piše Croring.

Usik je drugi put ujedinio pojaseve kraljevske divizije, te po drugi put pobijedio Duboisa, kao što je ranije dvaput slavio protiv Tysona Furyja i Anthonyja Joshuu. Mnogi boksački stručnjaci smatraju kako je malo boraca koji bi mogli ozbiljnije zaprijetiti neporaženom Ukrajincu.

Olimpijski pobjednik iz Londona 2012. već je nekoliko puta izjavio kako bi uskoro mogao završiti karijeru, pa ne čudi pažljivo bira svoj sljedeći korak. Jedan od potencijalnih kandidata za njegovog sljedećeg protivnika je obvezni WBO-ov izazivač Fabio Wardley, a druga je opcija trilogija s Furyjem.

No ovih je dana Usika prozvao WBC-ov privremeni prvaka i pretendent za naslov njemački borac Agit Kabayel, te poručio kako je spreman za taj veliki meč.

– Zašto ne? Imam veliku podršku u Njemačkoj. Lako bi mogli napuniti stadion, ovdje je mnogo Ukrajinaca. Moj posljednji nastup je bio vrlo dobar. Ja sam spreman, neka Usik samo prihvati meč – kazao je Agit Kabayel.

Neporaženi teškaš (26-0, 18 KO) će 10. siječnja na priredbi u Oberhausenu braniti WBC-ov pojas privremenog prvaka protiv Poljaka Damiane Knybe.

Kabayel ima nekoliko sjajnih pobjeda protiv vrhunskih boksača. U ožujku 2023. je svladao našeg Agrona Smakićija, pa Arslanbeka Mahmudova i Franka Sancheza, a u veljači je u šestoj rundi nokautirao Zhileija Zhanga.