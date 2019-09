U Arizoni bježao od aligatora, napale ga piranje, ali  i Indijanci

Slovenac Martin Strel vlasnik je nekoliko Guinnessovih rekorda u daljinskom plivanju. Prvi je i jedini plivač koji je preplivao cijeli tok ponajvećih svjetskih rijeka.

Tako je 2002. preplivao rijeku Mississippi, u dužini od 3734 kilometra od izvora do ušća i time postavio apsolutni rekord u dužini daljinskog plivanja, što će potom još nekoliko puta činiti na još dužim rijekama.

U 2004. godini preplivao je najzagađeniju svjetsku rijeku Yangtze (6300 km) u Kini i to za 51 dan, što je bio novi svjetski rekord. Rijeka je bila toliko zagađena da su mu svaki dan mijenjali krv. Plivao je kako bi upozorio svjetsku javnost na zagađenje rijeka i uništavanje prirode.

– Kako je sve počelo? Kao mali dobro sam plivao. Kad sam imao deset godina, na jedno plivačko natjecanje došli su profesionalni vojnici. Onda su me prijatelji nagovorili da plivam protiv njih za gajbu piva. Dužina je bila 3,5 kilometara. I tako su ta tri vojnika skočila u vodu i ja s njima. Oni su se odmah odvojili, ali na kraju nijedan nije došao do cilja. Osim mene, naravno. U tom trenutku sam spoznao da sam jako dobar u daljinskom plivanju. Na prvenstvu Jugoslavije, kada sam imao tek 16 godina, pobijedio sam s lakoćom. U to vrijeme svirao sam i gitaru, trenirao gimnastiku, košarku, nogomet, hokej na ledu, tenis, badminton, džudo, karate, skijanje, biciklizam, ali na kraju sam se ipak odlučio za plivanje – priča Martin.

Stručnjaci su ga usmjerili na daljinsko plivanje.

– Kako sam bio jako brz, svi su isprva mislili da ću biti dobar na 50 i 100 metara slobodno. Ali, mene nisu zanimale kratke staze.

Čitao sam o tome kako su neki preplivali La Manche, pratio sam Veljka Rogošića koji me ne kraju ugurao među profesionalce. Moj prvi plivački maraton bio je u Starom Gradu na Hvaru. I tako je sve krenulo. Plivao sam sve duže i duže – istaknuo je.

Trenutačno priprema pothvat koji još nitko nije napravio niti probao napraviti.

– Planiram plivati oko svijeta – odlučno je rekao.

Imao srčane smetnje, upale...

Preplivali ste jako puno rijeka, koja je bila najteža, najzahtjevnija?

– Sve su rijeke duže od 1000 kilometara opasne. Najopasnija je ipak Amazona. U rijeci ima puno opasnih životinja, brojnih parazita. Ima i Indijanaca kojima je svaki bijelac neprijatelj, a ima i gusara. Tijekom plivanja po Amazoni dobio sam upalu bubrega, sunčanicu, encefalitis te ozbiljne srčane smetnje, ali nisam odustao dok nisam došao do cilja, do grada Belema. Poslije sam se oporavljao oko pola godine. Redatelj John Maringouin snimio je dokumentarni film o tom pothvatu, pod nazivom “Veliki riječni čovjek”. Opasna je bila i Yangtze s puno virova. Kada sam tamo plivao, u jednom trenutku pomislio sam da je to moj kraj, da ću tu umrijeti. Srećom, izdržao sam. Kada sam plivao Mississippijem, pogodila me strijela, plivao sam među aligatorima koji su bili poprilično veliki. Da je neki aligator krenuo na mene, ubili bi ga vojnici koji su letjeli helikopterom iznad mene. Nikad nisam znao za strah. Postojala je samo misao – ili ću preplivati ili umrijeti – rekao je Strel.

Svi ti pothvati koštaju...

– Istina. Imam mnogo sponzora i prijatelja koji mi pomažu. Jedan takav pothvat košta milijune dolara. Zato mi je puno lakše preplivati rijeku nego nabaviti novac – istaknuo je slovenski plivač.

Je li mu u planu preplivati Jadransko more, od sjevera do juga?

- Ne, to je napravio Rogošić. Kada bih se ipak odlučio, mislim da bi mi trebala tri tjedna – rekao je.

Imali ste teško djetinjstvo?

– Imao sam problema s tatom. U to vrijeme puno je pio i kada bi došao navečer kući bio je poput životinje i često me tukao. Počeo sam bježati od njega kada sam vidio da dolazi kući. I obično bih skočio u obližnju rijeku jer me nikad nije mogao uhvatiti. U vodi mi je bio spas, u vodi sam uvijek bio najsretniji – priča Strel.

Gitara mu je omiljeni muzički instrument.

– Po struci sam profesor gitare. Ima li bolje kombinacije od glazbenika i sportaša. Inače su u Španjolskoj za mene napravili posebnu flamenco gitaru. Ona je danas stara 35 godina. Tko zna, da nisam 1978. godine sreo Rogošića koji me nagovorio na plivanje, danas bih vjerojatno bio jedan od najboljih svjetskih izvođača flamenca – istaknuo je.

Stalno sam u Hrvatskoj

Velika podrška vam je sin Borut?

– On je moj menadžer. Uvijek je putovao sa mnom. Mi smo otac i sin, ali i veliki prijatelji, partneri. On je moja desna ruka – istaknuo je.

U posljednje vrijeme velika strast vam je igranje biljara.

– U Americi sam jednom kupio veliku kuću. Bivši vlasnik uz kuću mi je poklonio automobil i sve što je u kući. A bilo je svega, između ostaloga stol za biljar i pripadajući pribor. I tako sam pomalo učio igrati biljar. Zavolio sam taj sport i danas igram svaki dan i idem po turnirima – priča Strel.

Ljeto je završilo, gdje ste ga proveli?

– Veći dio godine provedem u Arizoni gdje imam kuću. Kada dođem u Europu, posjetim nekoliko zemalja i naravno Hrvatsku. Odem na otok Krapanj gdje imam puno prijatelja spužvara. Znam da puno ljudi zamišlja ljeto na moru. Ne mogu se zamisliti da ležim satima na nekoj plaži, nema teorije. U Arizoni imam bazen, jacuzzi, fitness. Tamo nema mora, ali ima puno jezera i bazena pa sam svaki dan u vodi. Moj prvi susjed je Michael Phelps, američki plivač, višestruki svjetski rekorder, svjetski i olimpijski pobjednik. Učim ga kako da zaradi novac, onako kako je mene učio Veljko Rogošić. Jer, na kraju krajeva, ne živi se od olimpijskih medalja već od novca. I na kraju bez imalo skromnosti moram reći da sam po zaradi možda najbogatiji plivač na svijetu – zaključio je Strel koji priprema svoju šestu knjigu. Prethodnih pet prevedeno je na 27 jezika.

