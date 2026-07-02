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NAŠ KAPETAN I PERIŠIĆ

Španjolci tvrde: Luka Modrić odradit će prljavi posao

SP 2026 Toronto: Hrvatska reprezentacija stigla u Toronto gdje su ih ispred hotela Omni King Edward dočekali navijači
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
02.07.2026.
u 10:43

"Iako ima 40 godina i neizvjesnu budućnost, Luka nastavlja očaravati svojim partijama. Nakon 13 veličanstvenih sezona u Realu i rekordnih 28 trofeja, otišao je stepenicu niže, u Milan. Ali i u Italiji udara ritam te je prošle sezone u Serie A odigrao više minuta nego tijekom ijedne sezone u La Ligi. "

Luka Modrić (40) će večeras s kapetanskom trakom oku ruke predvoditi Hrvatsku protiv Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Tim povodom španjolski AS posvetio mu je tekst pod naslovom "Luka Modrić, vječni nogomet".

"Iako ima 40 godina i neizvjesnu budućnost, Luka nastavlja očaravati svojim partijama. Nakon 13 veličanstvenih sezona u Realu i rekordnih 28 trofeja, otišao je stepenicu niže, u Milan. Ali i u Italiji udara ritam te je prošle sezone u Serie A odigrao više minuta nego tijekom ijedne sezone u La Ligi. Milanu znači toliko da je nakon Modrićeve loma kosti lica klub ostao bez Lige prvaka. Srećom po Hrvatsku, oporavio se na vrijeme da ode na svoje peto SP. Međutim, nije tamo otišao samo da se šeće po terenu. I u 40. godini Luka još uvijek dirigira igrom Hrvatske."

Dodavanjem za pobjedu protiv Gane (2:1) postao je najstariji asistent u povijesti Svjetskih prvenstava. Protiv Portugala ima još jedan rekord nadohvat ruke, ovaj put uz Ivana Perišića. S 21 zajedničkim nastupom postat će par s najviše odigranih utakmica na Svjetskim prvenstvima. Obojica daju primjer tako što se spuštaju duboko, igraju obranu. As navodi da rade "prljave poslove" i stavljaju se na raspolaganje reprezentaciji Hrvatske što se i večeras očekuje od njih.

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Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Luka Modrić

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