VIDEO Ročnici iz Požege uz vatrene: 'Svi navijamo za isti cilj'

Pred večerašnji ogled hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, podrška Vatrenima stiže iz cijele Hrvatske, pa tako i iz vojarne u Požegi. Ročnici drugog naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja snimili su kratku videoporuku kojom su poželjeli sreću hrvatskim nogometašima i poručili da će svim srcem navijati za novi uspjeh.

Njihovu poruku na društvenim je mrežama podijelio ministar obrane Ivan Anušić uz poruku: "Od vojarni do svakog hrvatskog doma – svi navijamo za isti cilj. Idemo Hrvatska!"