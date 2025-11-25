Naši Portali
ŽELI NA OI

Trostruki zlatni olimpijac vraća se iz mirovine: 'Osjećam se nedovršeno, nepotpuno'

Team GB Return photocall - North Paddington Youth Club
Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Hina
25.11.2025.
u 16:00

Whitlock je prethodno rekao da će Olimpijske igre 2024. biti njegove posljednje, ali osjećao je da mu je karijera "nepotpuna" nakon što je propustio mjesto na postolju u Parizu.

Trostruki osvajač olimpijske zlatne medalje britanski gimnastičar Max Whitlock objavio je u utorak kako se vraća iz mirovine da bi pokušao osigurati mjesto na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028.

Whitlock je prethodno rekao da će Olimpijske igre 2024. biti njegove posljednje, ali osjećao je da mu je karijera "nepotpuna" nakon što je propustio mjesto na postolju u Parizu.

"Službeno sam se vratio, ponovno sam gimnastičar, i to je lud osjećaj. Nešto me stalno svrbilo, to je bilo posljednjih godinu dana, osjećam se nedovršeno, nepotpuno", rekao je 32-godišnji Whitlock u emisiji BBC-a The One Show.

"Dakle, vraćam se, na trogodišnji period, želim stići do svojih petih Olimpijskih igara. Znam da je to opasna igra, ali želim je završiti na vrhuncu, želim ponovno napisati kraj svoje karijere.“

Whitlock, koji će imati 35 godina kada počnu Igre u Los Angelesu, osvojio je zlato u parteru i na konju s hvataljkama u Riju 2016. te još jedno zlato na konju s hvataljkama u Tokiju 2021.

Whitlock je rekao da će biti izazov vratiti se na elitnu razinu nakon pauze, posebno s mlađim natjecateljima na velikim natjecanjima koja predstoje, uključujući Britansko prvenstvo i Igre Commonwealtha sljedeće godine.

"Imao sam godinu dana potpune pauze, polako se vraćam", rekao je. "Prošli tjedan sam se ozlijedio... Tko zna što će se dogoditi."
Gimnastika Max Whitlock

