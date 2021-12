Trebali su biti hit u prvoj ligi, ali sad im prijeti potpuna propast zbog dugova

Salernitana je u opasnosti da bude izbačena iz talijanske Serie A nakon što nije zaprimljena niti jedna zadovoljavajuća ponuda za prodaju kluba.

Salernitana je prošle sezone po prvi puta u 23 godine izborila ulazak u Prvu Ligu. No, ona je u vlasništvu predsjednika Lazija Claudia Lotita, a prema pravilima lige nitko ne može biti vlasnik više klubova u istom rangu natjecanja. Zbog toga je vođenje Salernitane predato kartelu koji je do kraja godine trebao pronaći kupca.

Foto: CIRO DE LUCA FILE PHOTO: Soccer Football - Serie A - Salernitana v Napoli - Stadio Arechi, Salerno, Italy - October 31, 2021 Salernitana fans inside the stadium before the match REUTERS/Ciro De Luca/File Photo

No, u četvrtak je kartel "Trust Salernitana 2021" izvijestio da niti jedna ponuda nije bila prihvatljiva, neke zbog cijene, neke zbog nezavisnosti kupca, ili zbog nedostatka financijskih garanacija.

Klub je obavijestio Talijanski nogometni savez o stanju stvari te je zatražio produženje roka za prodaju i ostanak u Serie A.

Salernitana je zadnja na prvenstvenoj ljestvici s osam bodova, odnosno samo dvije pobjede u 17 kola.