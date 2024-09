- Pokušao sam shvatiti tko vodi Hajduk, ali nisam uspio.

Kultna je to izjava bivšeg hajdukovca, slavnog reprezentativca i dugogodišnjeg hrvatskog izbornika Slavena Bilića od prije četiri godine, koja sa svakom novom sezonom na Poljudu dobiva na težini.

Nakon mizernog prijelaznog roka, u kojem nova postava na čelu Hajduka praktički nije odradila nijedan ulazni igrački transfer - jer ne zaboravimo da je Ivana Rakitića u Split doveo njegov kum, a plaća ga sponzor Tommy te da je Bambu odabrala i skautirala bivša uprava, dok je jedini izlazni transfer bila prodaja za Hajduk vrlo vrijednog Emira Sahitija, za iznos od svega 1,2 milijuna eura od čega 20 posto pripada njegovom bivšem klubu Rabotničkom iz Sjeverne Makedonije, u splitskom klubu bave se 'kontrolom štete', ali ne za dobrobit kluba, već s ciljem obrane pozicija ljudi koji iza svega stoje.

Ključno pitanje je tko su oni.

Skrivanje iza Kalinića

Sportski direktor Nikola Kalinić, kao prvi odgovorni za sportsku politiku kluba i izbor trenera, napravio je brojne greške na početku školovanja na Hajduku - od očajne komunikacije, poruka da u klubu nema novca i da borba s Dinamom za naslov nije realna, što su općepoznate činjenice koje bi upravo on trebao uljepšati i pokazati da ima barem viziju bolje budućnosti. Teško da nju može graditi na Stipi Biuku, kojeg je vratio na posudbu i uložio u igrača koji budućnost ne misli graditi u Hajduku, a pri tom nije došao u boljem stanju nego što je otišao iz kluba. Iako je riječ o mladiću kojeg će hajdučka publika s oduševljenjem pozdraviti, djeluje kako je ovim angažmanom Kalinić želio umiriti navijače i prikriti da ništa drugo nije uspio odraditi.

18.06.2024., Split - Na konferenciji za medije predstavljen novi trener Hajduka. sportski direktor Hajduka Nikola Kalinic Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Da bi se kupovalo, trebalo je nekoga i prodati - poruka je koju Kaliniću šalju i ljudi iz 'famoznog' Nadzornog odbora, na čelu s predsjednikom Aljošom Pavelinom. Ima logike, iako u ovom slučaju i nema, ako znamo da je Nadzorni odbor odobrio posudbu Tome Bašića za 400 tisuća eura, ali je spustio 'rampu' na transfer Lindona Selahija, koji je s obzirom na igračke karakteristike Hajduku potrebniji od Bašića, a nudio je i bolju isplativost u vidu kasnije prodaje motoričnog 25-godišnjeg veznjaka. Bašićevu posudbu stopirao je na koncu predsjednik Lazija Claudio Lotito, dok je Pavelinov Nadzorni odbor odbio kupovinu Selahija, iako je Kalinić za taj transfer pronašao sponzora. Postavlja se pitanje zna li Kalinić uopće s čim raspolaže i kakav je u klubu protok informacija koje sve češće ciljano preko medija izlaze u javnost.

To je samo dio nelogičnosti oko Nadzornog odbora, izabranog od strane najvjernijih članova Hajduka. Na četvrtim po redu demokratskim izborima prije dvije godine je 4781 član iskoristio svoje biračko pravo (od 5951 registriranih) i u kolektivno izvršno i ključno tijelo kluba postavio petoricu nadzornika, na čelu s predsjednikom Pavelinom.

Borba klanova

I unatoč jasno postavljenoj hijerarhiji, ekipa koja bi trebala nadzirati financijske tokove u Hajduku, bez uplitanja u sportsku politiku, izbor igrača i struke, izašla je iz propisanih okvira te sugerirala novom predsjedniku koga da postavi na čelo Akademije. Potvrdio je to javno predsjednik Ivan Bilić, koji je tijekom prvog radnog dana na Poljudu na to mjesto imenovao Gorana Sablića, a izostala je bilo kakva reakcija onih koji su radili suprotno pravilima. Time je narušeno povjerenje članova i navijačima koji imaju pravo sumnjati je li Sablić jedini takav primjer.

Sve je jasnije da u klubu nema povjerenja ni u rad Uprave, koja se sada skriva iza Kalinića, što je dovelo je do golemog nezadovoljstva i frustracije sportskog direktora koji je pod velikim pritiskom i zbog trenera Genera Gattusa. NO je odobrio financijsku konstrukciju njegovog angažmana koji sa stožerom košta godišnje čak 2,5 milijuna eura, ali mu nije omogućio potrebna pojačanja.

31.08.2024., stadion Poljud, Split - SuperSport HNL, 05. kolo, HNK Hajduk - NK Osijek. trener Hajduka Gennaro Gattuso Photo: Sime Zelic/PIXSELL Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Tako na početku još jedne turbulentne sezone koji je obilježila i tužna euro-avantura i ispadanje od Ružomberoka umjesto borbe za bolji Hajduk gledamo opet borbu klanova.

Očito je da se na jednoj strani nalaze Kalinić i predsjednik Bilić koji u rijetkim javnim istupima daje naslutiti da je zalutao u nogomet i u Hajduk, dok su na drugoj strani nadzornici i njihov šef Pavelin.

Pavelin jedno govori, drugo radi

Do nespretno odrađene smjene Lukše Jakobušića, Pavelin je bio nepoznat široj javnosti i to bi tako trebalo biti s obzirom na ono što predstavlja u klupskoj hijerarhiji. No njegov izlazak iz dopuštenih okvira rezultirao je i sve većim zanimanjem za njegov lik i djelo, pa ćemo spomenuti kako je u u intervjuu za Naš Hajduk, kao kandidat na izborima, govorio kako se član NO-a mora suzdržati od poriva da uđe u operativu kluba!

- Treba razlikovati vlasništvo i ulogu vlasnika, odnosno predstavnika vlasnika i ulogu upravljanja. Treba se suzdržati od svih svojih poriva da uđe duboko u operativu kluba i da se miješa u posao Uprave i da čak dođe u iskušenje da donosi nekakve operativne odluke. Taj dio priče moramo izbjeći, uloga nadzornog odbora prvenstveno je nadziranje rada uprave. U smislu zakonitosti i transparentnosti, s naglaskom naravno na financije, to je uvijek najosjetljivije pitanje, kazao je Pavelin tada, a na odgovornima je da procijene je li se ovaj nekad aktivni rukometaš, dragovoljac Domovinskog rata, poslovni čovjek i sportski pilot, koji sam sebe predstavlja kao 'Aljošu iz Kaštel Sućurca,' što 'mora naglasiti zbog Torcide Sućurac' - držao svojih riječi.

25.04.2024., Split - Predstavljanje novog predsjednika Uprave HNK Hajduk Ivana Bilica. predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Aljosa Pavelin, Ivan Bilic Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Odgovornost, a ne demagogija?

I opet dolazimo do pitanja odgovornosti, koja je umjesto demagogije, ugravirana u Hajdukov Kodeks i krilaticu kluba. Hajduk se vrti u krug, a taj zaključak ne znači nužno 'bušenje' navijačkog modela, već želju za njegovim unaprjeđivanjem.

Ipak i takav narativ podložan je teškim 'sankcijama' od strane čuvara modela s kojima su dobro upoznati oni koji ga se drznu propitivati. O tome dovoljno govori potez Hajduka koji je zabranio komentare na društvenim mrežama nakon kontroverznog razlaza s Ivanom Perišićem, kao i činjenica da veliki broj novinara koji kritički prate Hajduk više gotovo i ne koristi društvene jer su zatrpani uvredljivim porukama i prijetnjama tužbom.

Vojsku 'branitelja' narodnog kluba posebno iritira upravo tvrdnja Slavena Bilića s početka teksta, u kojoj se postavlka pitanje tko zapravo vodi klub. No istina je da to ne zna ni Gattuso, čije riječi s press konferencije pred dvoboj s Istrom nitko nije apostrofirao, iako je trener Hajduka jasno kazao da mu nitko od ljudi koji mu stopiraju transfere još nije pružio ruku niti se s njima uopće uspio upoznati.

