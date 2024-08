Iza sramote Hajduka krije se enigma iz poljudskih kancelarija. Računali su s novcem kojeg nisu ni zaradili?!

Oko pedeset milijuna eura vrijedan je roster Hajduka, dok tri momčadi koje je trebao izbaciti na putu do grupne faze u Konferencijskoj ligi, Torshavn, Ružomberok i Noah, zajedno vrijede 16,5 milijuna eura. Taj podatak jasno oslikava kakvu su šansu prokockali Hajdukovi igrači. Prolazak u skupinu europskog natjecanja u Splitu čekaju još od 2010. godine, kada je Hajduk vodio Stanko Poklepović, a teško da će im se tako lagan put do cilja ikada više ukazati. U play-offu, gdje su u ponudi velikani poput Chelseaja, hajdukovce je čekao armenski Noah, ali nakon senzacije na Poljudu doigravanje za Konferencijsku ligu izborio je Ružomberok, šestoplasirana momčad slovačke lige, koja u dvije utakmice praktično nije uputila ni udarac u okvir Lučićeva gola.

Nelogične Gattusove izmjene

Za rušenje Hajduka to im nije ni trebalo, dovoljan je bio ubačaj iz kornera koji je Zvonimir Šarlija bizarnom reakcijom zakucao u vlastitu mrežu. Kompaktna i srčana obrana slovačke momčadi dovršila je posao i u drugom poluvremenu zatvorila hajdukovcima prilaz zadnjoj trećini. Pomogle su im i izmjene trenera Gennara Gattusa koji je s travnjaka izvadio Melnjaka i Bambu, a Hajduk je time izgubio brzinu i ulaske iz drugog plana. Izgledali su traljavo, presporo i očajno do kraja susreta koji će ostati visoko plasiran na ljestvici najsramotnijih europskih nastupa Hajduka.

Poput Gzire, Tobola i Dile Gori prijašnjih sezona, Hajduk je ispao od momčadi za koju većina njegovih navijača nikada prije nije čula. Osim traumatičnog iskustva ovaj poraz donio je i brojna pitanja na koja netko iz kluba mora ponuditi odgovore. Jer Hajduk protiv Ružomberoka nije samo ispao iz Europe "do Velike Gospe", već je uvelike kompromitirao cijelu sezonu. Nakon samo dva odigrana kola u domaćem prvenstvu dojam je da se Gattusova momčad već može pripremati za onu iduću. Talijanski trener nema prepoznatljiv stil igre, nije ga uspio kreirati ni u klubovima gdje je dosad radio. Pod njegovim vodstvom Hajduk izgleda neodrživo jer riječ je o najskupljoj momčadi koja se ikada okupila na Poljudu, a koju klub više ne može "servisirati". Jasno je, međutim, da Gattuso za to nije kriv. I to je poručio bez uvijanja na press konferenciji, odgovarajući na pitanje o mogućem otkazivanju suradnje nakon europskog debakla

– To je pitanje za direktora, ja očekujem dobru sezonu. Uprava zna što mi za to treba, ali ne znam kakve su nam financijske mogućnosti – sažeo je Gattuso u jednoj rečenici cijelu problematiku.

Trebala su mu pojačanja, ponajprije u vrhu napada i na krilnim pozicijama. Zašto ih nije dobio, to je pitanje za sportskog direktora Nikolu Kalinića, koji je nedavno kazao da će se najzanimljivije stvari dogoditi u zadnjih deset dana prijelaznog roka. No Kalinić očigledno nije računao da se Hajduk tada više neće natjecati na "dva kolosijeka". Sada umjesto kupnje hitno mora prodavati jer Hajdukova financijska konstrukcija temelji se na izlaznim transferima te na priljevu Uefina novca za natjecanje u skupini Konferencijske lige. Prolazak u skupinu Konferencijske lige jamčio je oko četiri milijuna eura nagrade, koja bi dodatno rasla s osvojenim bodovima, no Hajduk je ostao bez novca koji je ranije ukalkulirao u godišnju projekciju proračuna, sada većeg od 35 milijuna eura. O tom problemu mora se očitovati samozatajni predsjednik Hajduka Ivan Bilić, kojeg od predstavljanja u klubu krajem travnja gotovo da nema. No voda do grla sada prijeti rastakanjem bilo kakve suvisle ideje o budućoj strategiji kluba u kojem su s godinama nabacani preskupi igrači i veterani, a mnogi od njih ne bi smjeli imati mjesta u Hajduku. Zato je solo akcija Gattusa u slučaju Perišić otvorila Pandorinu kutiju i pokazala se, ironično, kao njegov najbolji potez dosad.

Moraju okrenuti smjer

Prokazavši situaciju s Perišićem i štetnu klauzulu iz njegova ugovora koja mu za iznos od 200 tisuća eura jamči slobodne papire u bilo kojem trenutku, Gattuso je loptu odgovornosti prebacio na predsjednika "koji će biti drukčiji od dosadašnjeg" i na one koji su ga (prekasno) ustoličili na Poljudu. Treneru bez renomea priključili su sportskog direktora bez imalo iskustva koji je tek zaključio igračku karijeru. Pritom je šef Nadzornog odbora Aljoša Pavelin najavio da očekuje i povećanje klupskog budžeta, o čemu sada može samo sanjati. Stvarnost je dijametralno suprotna jer Hajduk nakon nove katastrofe u Europi mora okrenuti smjer i okrenuti se mladim igračima iz vlastite škole koji neće koštati 50 milijuna eura te će se srčanije boriti za neku od pozicija koja vodi u Europu i iduće sezone. Takva dugoročna strategija čini se kao jedini mogući izlaz, uz isforsiranu prodaju barem jednoga kapitalca, poput Rokasa Pukštasa, na kojem su planirali zaraditi oko deset milijuna eura. No sada to zvuči kao znanstvena fantastika.