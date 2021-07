Provjerite kako su hrvatski sportaši prošli drugog dana Olimpijskih igara

Drugog dana XXXII Olimpijskih igara u Tokiju hrvatski sportaši nastupili su u sedam sportova.

Veslačke uzdanice Valent i Martin Sinković su se kao prvi u skupini lako se plasirali u polufinale dvojca. U prvoj utrci kvalifikacijske skupine braća Sinković pobijedili su s vremenom 6:32.41 minuta, što je bilo 4.52 sekunde brže od drugoplasiranih Danaca i 8.58 sekundi brže od trećeplasirane Kanade.

Gimnastičar Tin Srbić plasirao se u finale preče, on je s ocjenom 14.633 zauzeo treće mjesto u kvalifikacijama. Srbić je nastupio u prvoj subdiviziji te je nakon nje zauzimao prvo mjesto, no u drugoj subdiviziji bolji od svjetskog prvaka na ovoj spravi iz 2017. godine bili su Japanac Daiki Hashimoto sa 15.033 i Kazahstanac Milad Karimi sa 14.766. U trećoj subdiviziji više nitko nije bio bolji od Srbića, približio mu se samo Amerikanac Brody Malone koji je s ocjenom 14.533 završio kao četvrti. Uz njih, finale koji je na programu 3. kolovoza izborili su još Rus Nikita Nagonji (14.466), Japanac Takeru Kitazono (14.433), Australac Tyson Bull (14.433) i Nizozemac Bart Deurloo (14.400).

Prvi nositelji turnira muških teniskih parova, Nikola Mektić i Mate Pavić, trebali su jedan sat i 37 minuta za pobjedu 7-6 (6), 6-4 nad Brazilcima Marcelom Melom i Marcelom Demolinerom. Mektić i Pavić su naišli na tvrde suparnike, a jedan od ključnih trenutaka meča bio je 'tie-break' prvog seta u kojem su Brazilci poveli 5-0, ali su wimbledonski pobjednici osvojili osam od sljedećih devet poena i tako došli do prvog seta. U 2. klou Mektić i pavić čekaju pobjednike talijansko-španjolskog dvoboja u kojem će Lorenzo Musetti i Lorenzo Sonego igrati protiv Pabla Andujara i Roberta Carballesa Baene.

Marin Čilić, jedini hrvatski tenisač u pojedinačnoj konkurenciji, velikim je preokretom stigao do plasmana u 2. kolo pobijedivši Brazilca Joaa Menzesa (ATP - 217.) sa 6-7 (5), 7-5, 7-6 (7) nakon tri sata i 23 minuta igre. Nakon što je izgubio prvi set u kojem je propustio tri prilike za 'break' kod 5-5, a potom poveo 3-0 u 'tie-breaku', samo da bi izgubio šest poena zaredom, Čilić je u sedmom gemu drugog seta izgubio servis i na svojim četvrtim olimpijskim igrama bio na putu prema najvećem razočaranju kad je 217. tenisač svijeta Joao Menezes poveo 5-3. No, Čilić je u tim trenucima zadržao hladnokrvnost te dočekao da i njegov suparnik popusti pod pritiskom senzacionalne pobjede koja mu se smiješila. Kad je Brazilac servirao za plasman u 2. kolo, Čilić je došao do prvog 'breaka' u meču i taj niz nastavio sve do vodstva 5-0 u trećem setu. Ono što je uslijedilo, jedan je od najvećih zapleta, preokreta i konačno sretnog raspleta za hrvatskog tenisača. Imao je Čilić 0-40 i još jednu prednost na servis Menezesa za čistih 6-0, ali je Brazilac više od pola sata nakon što je servirao za pobjedu uspio konačno osvojiti gem na početnom udarcu. Poveo je Menzes sa 6-5 i ponovno servirao za meč, imao i meč-loptu, no Čilić je izborio 'tie-break' u kojemu je iskoristio svoju ukupno 10. meč-loptu za prolazak u 2. kolo u kojem će mu suparnik biti Španjolac Pablo Carreno Busta.

Iskusni stolnotenisač Andrej Gaćina (35) uspješno je započo nastup na svojim četvrtim olimpijskim igrama, on je u susretu 1. kola u pojedinačnoj konkurenciji svladao Togoanca Kokoua Dodjia Fannyja sa 4-0 (11-5, 11-6, 11-3, 13-11). Gaćina će u 2. kolu igrati protiv mnogo zahtjevnijeg suparnika, Francuza Emmanuela Lebessona.

Boksačica Nikolina Ćaćić pobijedla je u dvoboju 1. kola kategorije do 57 kilograma Amerikanku Yarisel Ramirez jednoglasnom odlukom sudaca. Tek 20-godišnja Ćaćić je prva hrvatska boksačica koja je ikad nastupila na Olimpijskim igrama, a ubilježila je i prvu pobjedu, iako nije bila favoritkinja protiv jednako mlade Amerikanke. No, Ćaćić je pokazala izuzetnu vještinu i zrelost za svoje godine, kažnjavala je odličnim kontrama vidno umornu Amerikanku, pogotovu u trećoj rundi. Ramirez je porijeklom Kubanka rođena u Guantanamu, svjetska juniorska prvakinja iz 2015. i brončana s Panameričkih igara 2019. godine. Ćaćić u osmini finala u ponedjeljak čeka iskusna Kanađanka Caroline Veyre (32).

Reprezentativka u tekvondou Kristina Tomić (26) izgubila je i ispala u 1. kolu u kategoriji do 49 kilograma. Bolja od Tomić bila je Kolumbijka Andrea Ramirez Vargas. Sredinom treće runde Kolumbijka je povela sa 25-5 pa je dvoboj prekinut zbog prevelike razlike u bodovima. Kako je Vargas izgubila odmah u sljedećoj borbi, Tomić je ostala bez mogućnosti nastupa u repesažu.

Streljačica Snježana Pejčić zauzela je 31. mjesto u disciplini zračna puška 10 metara. Pejčić je došla do 622.6 krugova, a do plasmana u finale dijelilo ju je nešto manje od šest krugova.

Biciklist Josip Rumac (26) nije uspio završiti zahtjevnu 234 kilometra cestovnu utrku. On se držao u glavnoj skupini gotovo 200 kilometara, no uspon na Mikuni pokazao se prezahtjevnim. Zlato je osvojio Ekvadorac Richard Carapaz ispred Belgijanca Wouta Van Aerta i Slovenca Tadeja Pogačara.

