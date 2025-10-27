Naši Portali
PROBLEMI U MADRIDU

Tek što se vratio kapetana Reala ponovno čeka duga pauza: Evo koliko će izbivati s terena

FILE PHOTO: LaLiga - Real Madrid v FC Barcelona
SUSANA VERA/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.10.2025.
u 22:50

Carvajalovi problemi s ozljedama traju više od godinu dana, nakon što mu je puknuo ligament u utakmici La Lige protiv Villarreala početkom listopada 2024.

Kapetan Real Madrida Dani Carvajal (33) mora na operaciju koljena zbog čega će izbivati s terena dva do tri mjeseca.

"Nakon pregleda koje je obavila liječnička služba Real Madrida, odlučeno je da Carvajal mora na artroskopiju," objavio je "Kraljevski klub", ne navodeći koliko će trajati oporavak.

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva

Međutim, španjolski mediji pišu kako bi oporavak mogao trajati oko 10 tjedana.

Vijest o novoj ozljedi 33-godišnjeg braniča, stigla je nakon što je Carvajal odigrao posljednjih 19 minuta u dramatičnoj pobjedi Reala protiv Barcelone. Međutim, ubrzo nakon završetka utakmice osjetio je probleme s koljenom.

VEZANI ČLANCI: 

Carvajalovi problemi s ozljedama traju više od godinu dana, nakon što mu je puknuo ligament u utakmici La Lige protiv Villarreala početkom listopada 2024., zbog čega je morao propustiti veći dio prethodne sezone.

Iako se vratio u akciju tijekom polufinala Svjetskog klupskog prvenstva u srpnju, od tada se mučio zbog manjih problema s mišićima.

