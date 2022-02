Švicarska izborila četvrtfinale

Nakon Slovačke i Danske, plasman u četvrtfinale olimpijskog turnira na ZOI u Pekingu izborili su i švicarski hokejaši. Švicarska je u susretu međurunde pobijedila Češku sa 4-2 (2-1, 1-0, 1-1). U ranije odigranim susretima međurunde Slovačka je svladala Njemačku s 4-0 (1-0, 2-0, 1-0), dok je Danska bila bolja od Latvije sa 3-2 (1-1, 1-1, 1-0).

Češka je povela u 11. minuti golom Lukasa Kloka, no Švicarci su do kraja prve trećine okrenuli rezultat golovima Andresa Ambuhla (14:59) i Kiliana Motteta (15:21). U 30. minuti je Denis Malgin zabio za 3-1, da bi u 55. minuti Raphael Diaz postigao i četvrti pogodak Švicaraca. Do kraja susreta Češka je tek ublažila poraz golom Romana Červenka.

Slovački hokejaši, koji još uvijek čekaju svoju prvu olimpijsku medalju, rutinski su odradili posao protiv Njemačke, na koncu je završilo 4-0.

Strijelci za slovačku vrstu bili su Libor Hudaček (11:05), Peter Čehlarik (27:01), Michal Kristof (28:45) i Marek Hrivik (57:56).

U susretu između Danske i Latvije bilo je daleko neizvjesnije. Danska je povela, Latvija je potom okrenula rezultat, da bi Danci s dva gola stigli do pobjede.

Danska je povela u 12. minuti golom Mortena Poulsena, izjednačio je Lauris Darzins u 17. minuti, a napadač Dinama iz Rige je svojim drugim golom na utakmici u 23. minuti doveo latvijsku vrstu u vodstvo. Danska je do kraja druge dionice uspjela izjednačiti preko Juliana Jakobsena (37), a pobjedu Dancima donio je Markus Lauridsen u 42. minuti.

Švicarsku u četvrtfinalu očekuje ogled protiv Finske, Slovaci će igrati s Amerikancima, dok Danska ide na Rusiju.

U posljednjem susretu međurunde igraju Kanada i Kina, a pobjednika u četvrtfinalu čeka Švedska.