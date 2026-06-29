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PORUKA VATRENIMA

Napadač Portugala uoči Hrvatske: 'Znamo što nam je činiti'

FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal
Sam Navarro/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
29.06.2026.
u 20:50

Portugal uoči susreta ne djeluje potpuno uvjerljivo, ali u njihovom kampu vlada optimizam. Nakon povratka u bazu na Floridi, pred novinare je stao napadač João Félix

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom nad Ganom rezultatom 2:1 osigurala je plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, gdje je čeka Portugal, suparnik s kojim ima dugu, ali nepovoljnu povijest u službenim utakmicama. Iako Hrvatska nikada nije slavila protiv Portugalaca u natjecateljskim dvobojima, šesnaestina finala Svjetskog prvenstva čini se kao dobra prilika za prekid tog niza.

Portugal uoči susreta ne djeluje potpuno uvjerljivo, ali u njihovom kampu vlada optimizam. Momčad je u skupini upisala visoku pobjedu protiv Uzbekistana od 5:0, dok su dvoboji s Kolumbijom i DR Kongom završili bez pobjednika rezultatom 0-0, odnosno 1-1. Utakmica protiv Hrvatske na rasporedu je u noći s četvrtka na petak u 1 sat po srednjoeuropskom vremenu, u Torontu.

Nakon povratka u bazu na Floridi, pred novinare je stao napadač João Félix, koji je odbacio sumnje dijela javnosti i jasno poručio kako Portugal vjeruje u prolazak dalje.

"Mogu obećati samo naporan rad i predanost. Molim vas, ostanite mirni. To što smo dvaput odigrali neriješeno ne znači da nam je samopouzdanje poljuljano. Ovo je Svjetsko prvenstvo. Svi samo trebaju ostati smireni. Uvjereni smo da ćemo pobijediti Hrvatsku", izjavio je Félix.

Osvrnuo se i na remi protiv Kolumbije, koji je opisao kao zahtjevan i teško kontroliran dvoboj. "Znali smo da će tako biti. Nisu slaba momčad, svi znaju njihovu kvalitetu. Imali smo malo kontrole nad utakmicom, a danas ćemo to analizirati. Moramo gledati naprijed i popravljati se, to je ono što možemo učiniti", rekao je.

Félix je naglasio i da Portugal dobro poznaje hrvatsku reprezentaciju, što vidi kao određenu prednost u pripremi utakmice.

"Hrvatsku dobro poznajemo, igrali smo protiv njih nekoliko puta. Znamo što nam je činiti. To je čak i prednost, navikli smo gledati kako igraju. Sve je stvar analize i da to iskoristimo na najbolji način", kazao je Portugalac.

Dodao je i kako sličan stil igre europskih reprezentacija dodatno olakšava pripremu, ali i upozorio da to ne smije dovesti do opuštanja.

"Budući da smo i mi Europljani, stil igre i pristup su slični. Igramo protiv takvih momčadi puno češće. Znamo kako igraju, njihove snage i slabosti. Pobijedili smo Hrvatsku, imamo više pobjeda. To jest prednost, ali ne smije biti razlog za opuštanje. Utakmici moramo pristupiti ozbiljno i profesionalno", dodao je.

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SP 2026.

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