Šuker Štimcu otkrio zašto se nikad neće odreći Mamića

Nasmijao se Davor Šuker na uvod i pohvale Igora Štimca koji ga je ugostio u svojoj posljednjoj emisiji Večernji pressing. Svjetsko prvenstvo je završio, dojmovi su se slegli, srebro je u džepu, a Štimac i Šuker prisjetili su se svega.

- Svi smo ponosni i moramo biti, jer tako mala zemlja da napravi tako veliki rezultat. Mislim da smo ujedinili sva srca. Osim Francuza i nekih zemalja koje su navijale za Francusku, cijeli svijet je bio za Hrvatsku. Tamo '98. smo bili povijest, a sada je Modrić igrač prvenstva. On je pokretač igre u svim klubovima u kojim je bio, vodio je atmosferu u Rusiji i bio je dirigent. Dalić je pak sa svojim ponašanjem i politikom dolaska, ulaskom u reprezentaciju, sve napravio super. Sjećam se kad smo ga pozvali u devet ujutro, on je bio u pola četiri na aerodromu i letjeli smo u Ukrajinu. U Rusiji smo sada pokazali da smo talentirani, raskošni, gospoda, ratnici - rekao je Šuker.

Dotaknuli su se i ulaganja u hrvatski nogomet...



- Ponavljao sam kao papagaj o infrastrukturi, ako se ne ulaže u školstvo, nogomet, u U15, U17, U21, nema ništa. Treba nam veća infrastruktura, da imamo više trava, više noćnih rasvjeta, da klinci igraju nogomet na ulici, a da je manje PlayStationa i onda kada bi tako bilo bi prvi bih istupio i rekao: sve ispod polufinala je neuspjeh, ovako moraš paziti jer to nemamo, a i mi se praktički samofinanciramo. Kada smo neki dan bili s Kinezima i potpisali s njima ugovor, čudili su se kako s tako malim budžetom od 30 milijuna eura možemo, a oni imaju neograničen budžet, a ne mogu se ni kvalificirati na SP. Onda sam rekao da to nije tko je ljepši, tko je veći, već koliko se ulaže u mlade, u sebe i mislim da smo to opravdali - rekao je Šuker.

