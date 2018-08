Šuker komentirao Kalinića pa otkrio: Samo to očekujem od Dalića

Još tamo u lipnju, nakon pobjede Hrvatske nad Nigerijom u Kalinjingradu, u moskovskoj zračnoj luci susreli smo predsjednika HNS-a Davora Šukera. Tada je načelno obećao da se možemo čuti i vidjeti poslije Velike Gospe, u ljetnom, primorskom ambijentu, i razgovarati o aktualnim nogometnim temama.

No, Šuker, u opuštenom izdanju, osunčan i sjajno raspoložen, još drži određenu distancu prema nekim žarišnim točkama hrvatskog nogometa. Svjesno izbjegava temu nacionalnoga stadiona smatrajući da je o tome već dovoljno toga rekao, kao član Uefina Izvršnog odbora odmiče se i od političko-estradno-nogometnih priča, poput one o Thompsonu na dočeku vatrenih, od zbivanja u Hajduku...

Izbornik iskazao poštovanje

Ključnim strateškim događajem ovoga kolovoza predsjednik HNS-a smatra dogovor s izbornikom Zlatkom Dalićem. Iako od Šukera nismo doznali kolika će biti izbornikova primanja (nagađamo 800.000 eura godišnje, nap. a.), nešto je ipak otkrio.

– Sa Zlatkom Dalićem smo od prvoga dana imali dobar, korektan odnos, izbornik je u startu iskazao ljubav i poštovanje prema reprezentaciji. Na razgovoru za vrijeme ručka u Novom Vinodolskom ponovno smo se lako dogovorili. Daliću ugovor nije produljen, vrijedi do 2020. godine, ali je povećan, što i zaslužuje, a sve će to biti potvrđeno na sjednici Izvršnog odbora HNS-a. Koliki je iznos u pitanju? Reći ću samo da je to pravi europski pa i svjetski ugovor! I sada se može koncentrirati samo na svoj posao – kazao je Šuker, s kojim smo razgovarali u hotelu “Amabilis” u Selcu.

Dalić je prije dogovora s vama iskazivao određene dvojbe glede ostanka, navodeći da ga je netko smjenjivao još za turneje u SAD-u.

– Ne bih sad govorio o tome. Drugi smo na svijetu, izbornik ima bolji ugovor, jako smo njime zadovoljni, izvrsno poznaje momčad i dajemo mu maksimalnu potporu da nastavimo letjeti na spektakularnom srebru iz Rusije.

Koji su ciljevi postavljeni pred Dalića do 2020. godine? Europsko zlato?

– Eh, kad bih mogao ispraviti neke stvari u hrvatskom nogometu, kad bismo imali uvjete kao Francuzi, onda bih vam rekao da garantiram da ćemo doći do polufinala Europskog prvenstva. Ovako, uz ovu našu nesagrađenu infrastrukturu, uz velike probleme u financiranju sporta i funkcioniranju cijele ekonomije, ne mogu ništa garantirati. Ciljevi? Osnovni je cilj plasman na Europsko prvenstvo, to HNS-u donosi stabilnost, samofinanciranje, nove eure u našu blagajnu, da budemo i dalje financijski neovisni.

Ligu nacija?

– Liga nacija je jedna cesta koja vodi na Europsko prvenstvo, kvalifikacije su druga cesta. Naš je cilj da se kvalificiramo. Nemojmo sad biti neskromni i tražiti, u skupini sa Španjolcima i Englezima, sve pobjede. Želio bih da prihvatimo da su kvalifikacijske utakmice s Andorom i Francuskom jednako vrijedne. I opet, nemojmo, ako se plasiramo na EP, biti bahati i najavljivati polufinale i finale, uživajmo u svakoj utakmici u skupini. Evo, sad smo nagrađeni da igramo sa Španjolcima i Englezima; naježim se kad se sjetim da ćemo istrčati na Wembleyu, u hramu nogometa, ali nikako ne mogu prežaliti što ćemo domaću utakmicu s Engleskom, prvu kod kuće nakon osvajanja srebra, igrati bez publike. To će gledati cijeli svijet.

Jeste li se zabrinuli za budućnost reprezentacije nakon umirovljenja Subašića, Ćorluke i Mandžukića?

– Nisam. Normalno da nam je teško kad odu trojica takvih igrača, ali dosad je 95 posto reprezentativaca dolazilo iz naših mladih selekcija i to je naša formula uspjeha. Naše selekcije igraju dvjestotinjak utakmica godišnje, a samo desetak utakmica od toga broja donosi nam zaradu. No, mirni smo, ulažemo ponovno u naše mlade igrače. Hvala Bogu, u našem podneblju ima dosta dobrih nogometnih škola i stalno nam dolaze novi talenti. To je bogatstvo Hrvatskog nogometnog saveza. Sjetite se gdje su i kako počeli Modrić, Perišić, Subašić...

Hoće li se Nikola Kalinić vratiti u reprezentaciju?

– On je igrač, sam odlučuje o svojim postupcima. To je pitanje za Nikolu i za izbornika, koji ima potpunu autonomiju u odlučivanju. Nema Kalinića. Da, i? Zar ćemo sada umrijeti? Imamo vrhunsku reprezentaciju, i gotovo!

Prezadovoljan srebrom

Izbornik Dalić kaže da nikada neće prežaliti poraz od Francuza u finalu. A vi?

– Prezadovoljan sam drugim mjestom.

Svjetsko srebro donijelo vam je status najuspješnijega predsjednika HNS-a. No, jeste li svjesni da više niste naš najveći nogometaš.

– Svi mi moramo biti presretni zbog priznanja Luki Modriću. Drago mi je što je Luka tako dobro igrao na Svjetskom prvenstvu, što je bio lider, za njega imam samo riječi hvale i jedino što mogu dodati: Chapeau, kapa dolje! Kao predsjednik, ponosim se Modrićem i njegovim nastupima čijoj su kvaliteti pridonijeli i sveukupna atmosfera u reprezentaciji, izbornik i navijači.

Je li Luka najveći?

– Pa već sam vam odgovorio da jest.

Je li Luka favorit za Fifinu Zlatnu loptu?

– Da je ja dodjeljujem, dodijelio bih je Luki!

Nakon ruske bajke, dogodili su nam se klupski europski neuspjesi Hajduka i Rijeke. Kako gledate na njih?

– Žao mi je što su ispali, naravno, zbog klubova i njihovih rejtinga. Eto, mi mislimo da je lako dospjeti u Europsku ligu ili Ligu prvaka, a danas svi ulažu u nogomet, to je najbrže rastući biznis u Europi.

Kako izgleda vaš dan na odmoru u Novom Vinodolskom?

– U koje god vrijeme išao spavati, uvijek ustajem u osam sati i – odmah u more. Tek potom pranje zubi, doručak... Bogatstvo je kada se možete “probuditi” u moru. Novi Vinodolski odlična je destinacija za odmor, a paše mi i što sam za sat i 15 minuta u Zagrebu. Na moru punim baterije i za nastup 8. rujna u utakmici legenda – zaključio je Davor Šuker, kojeg u petak od 14 sati na Večernji TV-u možete gledati kao gosta Igora Štimca.