Golem skok Hrvatske na novoj Fifinoj ljestvici!

Napokon je objavljena nova Fifina ljestvica, a na njoj je Hrvatska skočila čak 16 mjesta te je s 1643 boda na četvrtoj poziciji.

Svjetski prvaci Francuzi su prvi, Belgija druga, a Brazil treći.

NEW #FIFARanking



🇫🇷France move 🔝

🇭🇷Croatia up to 4⃣th

🇷🇺Russia biggest climbers 📈



