Šuker i Boban u zagrljaju, a Hrvatsku predstavljao nepravomoćno osuđeni Vrbanović

Dva ponajbolja hrvatska nogometaša u povijesti, Zvonimir Boban i Davor Šuker, susreli su se u Rusiji, na kongresu Fife u Moskvi, te se srdačno pozdravili, kao u najbolje dane kada su zajedno igrali.

U Moskvi je na sastanku Fife kao predstavnik HNS-a bio i Damir Vrbanović.

🇭🇷#Croatia football legends Davor Šuker and Zvonimir Boban, @FIFAWorldCup bronze-medal winners in 1998, meet at the @FIFAcom Congress in Moscow.#BeProud #Family #WorldCup pic.twitter.com/e8DwP0A6jg