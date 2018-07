Strupar: Belgija je sada sazrela, s pravom se nada da može do kraja

Možda dvije najkompaktnije momčadi na ovom Svjetskom prvenstvu sastaju se u uvertiri za veliko finale. I Francuska i Belgija pokazale su da su u Rusiju došle s ambicijama da pokore nogometni svijet, da im se svi mogu pokloniti, a oni reći: “Evo, posao je gotov!”... Ali prije toga za te se riječi moraju izboriti. Lagao bi onaj tko bi rekao da Francuska nije na vrhuncu, a da Belgija ne igra jedan od najljepših nogometa na ovom SP-u, no neće to biti presudno...

Francuzi su najkompletniji

– Svako svakoga može dobiti, tako da nije bitna ljepota nogometa koji se igra u ovom trenutku, nego učinkovitost. Belgijci su jako dobri i moćni, ali isto tako i ovi ostali. Nitko neće težiti ljepoti, nego da prođu u finale – kaže Branko Strupar koji je dio svoje igračke karijere proveo u Belgiji, u Genku, a nekoliko je godina igrao i za belgijsku reprezentaciju. Sada prati njihovu igru i u Rusiji.

– Mislim da je ovo najbolja generacija Belgije do sada. Sada su dovoljno sazreli. Prošlo su se Svjetsko i Europsko, hajdemo reći, još tražili, ali sada su vrhunski igrači. Nosioci igre u svojim klubovima. Vrhunska su generacija, tako da se s pravom nadaju da mogu doći do kraja. Hazard je nositelj ekipe, Lukaku je zvijer, komotno ga možemo zvati tenk, Courtois je vrhunski golman, De Bruyne je jedan od najboljih igrača Premierlige. Vertonghen je nositelj obrane, Kompany se dugo mučio s ozljedama, ali vrhunski je igrač. Baš su super momčad, a još kada uđe Chadli, dobiju i skok i kreaciju, Mertens je odličan u napadu, ma baš su kompletni – objašnjava Strupar koji i u Francuzima vidi veliku nogometnu silu.

– Oni su možda najkompletnija momčad što se tiče sastava. Vrhunski igrači, jaka klupa, odlični su. Teško je prognozirati išta.

Trikolori i crveni vragovi dobro se poznaju, odigrali su međusobno 73 utakmice, Belgija je pobijedila u njih 30, Francuska u 24, a 19 ih je bilo neriješenih. No, kao i uvijek, i sada je rivalstvo veliko.

– Postoji rivalstvo, pogotovo pred velike utakmice. Nitko ne želi izgubiti. Ne mogu to usporediti s nama i našim rivalstvima sa susjednim, ali igrao sam jednom protiv Francuske i mogu reći da je bilo napeto. No, veće je rivalstvo s Nizozemskom, ali i Belgija i Francuska sada žele jedni druge izbaciti – kaže Strupar koji je od 1999. do 2002. nastupao za belgijsku reprezentaciju i bude li scenarij takav da se baš oni i Hrvati nađu u finalu, kaže da bi mu bilo teško navijati protiv vragova.

Belgiju jako respektira

– Da, bilo bi teško. Uvijek ću prema njima osjećati respekt. To je zemlja u koju sam otišao i koja mi je sve dala. Kad sam očekivao i želio igrati za Hrvatsku, a nije bilo mjesta, Belgija me prihvatila kao svoga i dali su mi broj 10 na leđima. Znate kakav je onda respekt prema meni bio, tako da ću ih uvijek poštovati. Volio bi da se nađu u finalu s Hrvatskom jer to bi bio povijesni uspjeh i za jedne i za druge, ali ne želim ništa predviđati – zaključio je Strupar.

Iako će utakmice biti “teška”, lijepo je znati da se igrači poštuju. Tako je Hazard prije utakmice izjavio:

– Čuo sam se s Mbappéom, rekao mi je da je prije gledao videa mojih igara, a ja danas gledam njegove. To što radi u svojoj dobi, u modernom nogometu, još nije viđeno.