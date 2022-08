Što je bolje za Dinamo Liga prvaka ili Europska liga? Pa i Ronaldo želi u Ligu prvaka

Korak, samo jedan korak dijeli nogometaše Dinama od ulaska u elitnu Ligu prvaka. Neće to biti malen ni jednostavan korak, ali Dinamo ima priliku kakvu se ne bi smjelo propustiti, došao je na prag nogometnog raja, natjecanja u koje svi žele ući, igrati na toj sceni. Pa eto ni veliki Cristiano Ronaldo ne želi ostati u Manchester Unitedu jer želi u klub koji igra u Ligi prvaka.

U igri 24 milijuna eura

Dinamo je svoje osnovne ciljeve ostvario, vodeći je u našoj ligi, izgubio je samo dva boda u šest utakmica, preskočio je dvije prepreke u kvalifikacijama Lige prvaka i osigurao si igranje u skupini Europske lige čak ako i danas ne prođe prepreku kojoj je ime Bodø/Glimt. Uvijek se postavlja pitanje ne bi li za Dinamo bilo bolje da igra u Europskoj ligi, tamo bi u ždrijebu bio u prvoj jakosnoj "zdjeli", tamo bi se ravnopravno tukao za prolazak skupine, za još jedno europsko proljeće. Liga prvaka je puno teža, tu će Dinamo igrati s objektivno jačim klubovima od sebe, teško će skupljati bodove.

No, kao i Cristiano Ronaldo, jednako i igrači Dinama žele igrati Ligu prvaka, okušati se protiv najboljih, biti na toj velikoj sceni iako ni Europska liga nije za podcjenjivanje, i u njoj je puno europskih velikana, pa i taj spomenuti Manchester United, Arsenal, Roma, Lazio... No, to ipak nije isto.

Uz to postoji i "mala" razlika u Uefinim nagradama, Liga prvaka donosi dvostruko veći novac, samim ulaskom Dinamo bi već stigao na oko 24 milijuna eura zarade dok bi odlaskom u Europsku ligu uprihodio "samo" 11 milijuna eura, uz to svaka pobjeda i bod nagrađuju se puno većim novcem nego u ligi koju su već osigurali ulaskom u play-off Lige prvaka.

Zahvaljujući Dinamovim rezultatima, HNL klubovi u zadnjih su pet godina dobili 93 milijuna kuna od Uefe.

Jasno je da bi ulaskom u Ligu prvaka bilo puno teže treneru Dinama, i sam Ante Čačić je jednom spomenuo da Liga prvaka donosi nove glavobolje. Naravno, jer će više trošiti igrače, jer će ritam u tim utakmicama biti žestok, a Dinamo ne smije zanemariti ni domaću ligu koja mu je prioritet. No, zato ima veliki i kvalitetan kadar kojim je jako dobro baratao sve dosad i vjerujemo da će plavi to moći i nadalje, pa i uz Ligu prvaka. Stoga, plavi, uzmite te puste milijune eura, a sebi i svojim navijačima dovedite nogometnu elitu u Zagreb.

Za to će trebati danas odigrati jako dobru utakmicu, taj Bodø/Glimt nije bezazlen suparnik iako je dojam da je Dinamo kvalitetniji. No, znali su se plavi opeći i protiv slabijih suparnika, ali poraz protiv Norvežana u prvoj utakmici optočen je dvjema sjajnim pobjedama u domaćim derbijima, prvo protiv Hajduka (4:1), a onda i Osijeka (5:2).

– Pobjeda nad Osijekom bila je vrlo poticajna za nas, dečki su nakon nje jako dobro raspoloženi što je dobro jer nas čeka jako važna utakmica. Vjerujem da će nam ta utakmica i rezultat s Osijekom pomoći da nakon utakmice u srijedu budemo svi skupa zadovoljni – kazao je trener Dinama Ante Čačić.

Ivanušecu nova uloga

U susretu s Osijekom novu je ulogu imao Luka Ivanušec, zaigrao je uz Josipa Mišića, a Mišića zbog kartona danas neće biti. Kako je riječ o strašno važnom igraču za igru Dinama, Čačić traži rješenje za tu poziciju u srednjem redu jer sad će kapetan Ademi biti zadnji vezni.

– Morao sam isprobati neke varijante i Ivanušec će možda biti uz Ademija, protiv Osijeka je igrao jako dobro. Zazivam i malo sportske sreće za ovu utakmicu jer ponavljam da je Bodø/Glimt jako dobra momčad. U tu utakmicu moramo ući dobro, ne na glavu nego s glavom, ne bude li tako imat ćemo velikih problema. Utakmica nije gotova ni kad imate 1:0, ne želim da se počne nabijati, preskakati igra, takav Dinamo ne želim gledati, to nije Dinamo. Moramo biti mirni, koncentrirani i strpljivi, budemo li tako funkcionirali svih 90 minuta u sinergiji s našim navijačima, onda imamo šanse vidjeti Ligu prvaka u Zagrebu. Protiv Norvežana ne smijemo imati "rupu" kakvu smo imali u prvom poluvremenu protiv Osijeka, to nam oni ne bi oprostili.

Rezultati Norvežana kod kuće i u gostima drastično su različiti.

– Tako se pokazuje, doma su doista moćni, prilagođeni na tu svoju podlogu. No, dobra su momčad, ali Dinamo se treba nikoga bojati, treba se koncentrirati na sebe.

Dinamo puno golova zabija, ali ih je dosta i primio.

– Činjenica je da moramo bolje zatvarati te bočne pozicije jer nam suparnici olako dižu loptu u naših 16 metara, a tamo nismo dovoljno koncentrirani na igrača, previše gledamo loptu, pa smo i u Norveškoj i protiv Osijeka primili takve golove. Radimo na tome na treninzima, razgovaramo – govorio je Čačić koji se nada novoj velikoj podršci navijača.

I imat će je, jer je stadion rasprodan, dakle, "grmjet" će u Maksimiru.

