Stevanovića muči kuk, vraća se stari trener vratara

Hrvoje Horvat, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, objavio je popis od 35 igrača za svjetsko prvenstvo koje će se održati u Švedskoj i Poljskoj, od 11. do 29. siječnja 2023. godine.

S tog popisa. neposredno uoči okupljanja potkraj prosinca, izbornik će pozvati 20 igrača na završne pripreme. Na popisu nema nekoliko jako bitnih igrača koji su nažalost ozlijeđeni i neće ići na Svjetsko prvenstvo.

To se prije svega odnosi na Davida Mandića, Halila Jaganjca i Marka Mamića. Kako je komplicirana situacija s desnim krilima, jer je ozlijeđen Vlado Matanović, a Ivan Čupić se tek vraća, na izbornikovom popisu se nalaze dva nova imena.

Riječ je o mladom Paolu Kraljeviću, članu PPD Zagreba i iskusnom Mariju Šoštariću koji igra za Pick Szeged, nekadašnjem slovenskom reprezentativcu, koji ima hrvatsku putovnicu i u perspektivi može kandidirati za mjesto na desnom krilu.

Od onih koji nisu do sada bili na popisu, novi su Tomislav Severec i Karpo Sirotić. Tu su i igrači koji već imaju određeno iskustvo u reprezentaciji poput Mate Šunjića, Josipa Božića – Pavletića, Luke Šebetića, Šime Ivića, Valentina Ravnića...

Zbog poteškoća s kukom, Ivan Stevanović ne može se staviti na raspolaganje reprezentaciji na tako dugačak period kao što su pripreme i nastup na Svjetskom prvenstvu pa se u stručni stožer kao trener vratara vraća Ninoslav Pavelić.

Hrvatska će prije odlaska u Jönköping gdje igra susrete prvog kruga Svjetskog prvenstva, a u skupini je s Egiptom, SAD i Marokom, imati dva prijateljska susreta s Italijom.

Prvi je na rasporedu 29. prosinca 2022. u Puli, drugi dan kasnije zatvorenog tipa u dvorani Hotela Diamant u Poreču. U siječnju će pak, na Croatia kupu igrati protiv Sjeverne Makedonije i Izraela.

- Nažalost, imamo jako mnogo problema s ozljedama ključnih igrača. Zbog toga smo morali posegnuti za svim igračima za koje procjenjujemo da bi mogli pomoći u ovoj jako teškoj situaciji. Pozicija desnog krila nam je trenutačno jako kritična.

Veseli me ipak činjenica da je Ivan Čupić igrao za PPD Zagreb nakon dužeg vremena. Nadajmo se da će igrači biti zdravi i da neće doći do novih odustajanja i ozljeda jer znate i sami da nam veliki dio igrača dolazi u posljednji trenutak iz Bundeslige koja se igra do Božića pa čak i iza toga - rekao je Hrvoje Horvat.

Kakvo je stanje s Ivanom Martinovićem koji se ozlijedio na utakmici njemačke lige igrajući za Melsungen?

Srećom ništa nije puklo i on je na popisu na SP – zaključio je Horvat.

Na popisu su sljedeći igrači – vratari: Šego, Pešić, Pilipović, Kuzmanović, Slavić, Šunjić; lijeva krila: Jelinić, Mihić, Ravnić, Ćavar; desna krila Kraljević, Čupić, Glavaš, Šoštarić, Božić-Pavletić; kružni napadači: Musa, Šipić, Marić, Načinović, Šušnja, Grahovac; lijevi vanjski: Lučin, Srna, Šarac, Gojun, Severec; srednji vanjski: Cindrić, Karačić, Duvnjak, Sirotić; desni vanjski: Martinović, Klarica, Maraš, Ivić i Šebetić.