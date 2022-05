Srpski hit veznjak iz Italije tvrdi da ne želi prijeći u Manchester United

Mateja Kežman, menadžer Sergeja Milinkovića-Savića, demantirao je tvrdnje da njegov klijent želi otići u Manchester United.

Nekoliko talijanskih medija objavilo je da je Kežman izjavio da je u pregovorima sa Manchester Unitedom i PSG-om te da veznjak Lazija želi preseliti na Old Trafford.

Kežman je izjavio da uopće nije dao nikakav intervju. "To su lažne vijesti. U zadnje vrijeme nisam dao nikakav intervju. Neki su novinari doista nevjerojatni. To me ljuti jer se time pokazuje nepoštovanje prema meni, Laziju i Sergeju", kazao je Kežman za talijanske medije.

Srpski nogometaš je najbolji veznjak ove sezone u Serie A, sa 10 golova i 10 asistencija. Ugovor s Lazijom ističe mu 2024., ali čini se da će ovog ljeta napustiti rimski klub. Povezuje ga se sa Juventusom, Manchester Unitedom i PSG-om, a mediji navode da će Lazio tražiti odštetu od 70 do 80 milijuna eura.

Milinković-Savić je stigao u Lazio iz Genka 2015. godine za 12 milijuna eura i zabio je 57 pogodaka u 291 utakmici.